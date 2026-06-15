Τσίπρας: Ανακοινώσεις κομματικών οργάνων και νέο μοντέλο στις συγκεντρώσεις

Με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή ομιλία-διάλογος με τους πολίτες που θα έχει, το απόγευμα, στις 7.30, ο Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια. Όπως και οι πιθανές παρουσίες βουλευτών.

Το γεγονός πως δεν υπάρχουν προσωπικές προσκλήσεις, προσδίδει ευρύτερο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους. Αξίζει να σημειωθεί πως όταν ρωτήθηκε σχετικά ο Σωκράτης Φάμελλος στην πρόσφατη συνομιλία που είχε με το οργανωτικό γραφείο και τους γραμματείς των νομαρχιών επιτροπών, ξεκαθάρισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μετέχει στις συγκεντρώσεις…



Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ήταν μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και κυρίως προς το εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Ο Αλέξης Τσίπρας, είπε:

-ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Με άλλα λόγια η οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί δεν αφορά την ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

-η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα συζητηθεί μετά τις εκλογές. Κοντολογίς, η ΕΛΑΣ αυτόνομη στις εκλογές και η απόφαση των πολιτών θα αναδείξει και τις ανάγκες της επόμενης ημέρας. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ας αποφασίσει κατά το δοκούν και τα ποσοστά θα αποτελέσουν την πολιτική πραγματικότητα και τις όποιες διεργασίες μπορεί να δημιουργηθούν.

-δεν υπάρχουν προκρατήσεις κοινοβουλευτικών θέσεων και κυρίως «first class», βουλευτές. Δηλαδή είναι κατ’ αρχάς νωρίς και κατά δεύτερο λόγο, προτεραιότητα έχουν τα νέα πρόσωπα.



Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο καθώς, πλέον αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η σκιώδης κυβέρνηση της ΕΛΑΣ- με τους αρμόδιους τομεάρχες- αλλά και το Εθνικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες εντός της εβδομάδος πρόκειται, ο πρώην πρωθυπουργός να ανακοινώσει ένα εκ των δυο πολιτικών σχημάτων, που πρόκειται να συνέλθει, το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Απόψε στη Νίκαια - Το νέο μοντέλο στις συγκεντρώσεις



Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας θα επιτεθεί με δριμύτητα εναντίον τη κυβέρνησης, εστιάζοντας στα προβλήματα της κοινωνίας.

«Γιατί ο πολιτικός λόγος δεν εκπορεύεται μόνο από τα πόντιουμ των πολιτικών, αλλά και από τους ανθρώπους του μόχθου, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τους μικροεπιχειρηματίες, όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια δεν προλαβαίνουν να σηκώσουν κεφάλι από τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις: πανδημία, ακρίβεια, ανεργία, πόλεμοι, αλλά και το άγχος,την αβεβαιότητα και μια συνολική ανασφάλεια για το αύριο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση κατασκευάζει επικοινωνιακά αφηγήματα περί “σταθερότητας” για να καλύψει την σκανδαλώδη στήριξή της σε μια μικρή ελίτ οικονομικών συμφερόντων».

Η πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα είναι να αλλάξει τον τροπο της επικοινωνίας, στις συγκεντρώσεις. Διάλογος με τους πολίτες σε απευθείας βάση. «'Ηρθε η ώρα να σπάσει το στερεότυπο της παθητικής συμμετοχής και να ξαναδημιουργηθεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Βασική προϋπόθεση όμως είναι η σχέση με την πολιτική να μην εξαντλείται στο χειροκρότημα και τη ψήφο μία φορά στα 4 χρόνια. Η κοινωνία πρέπει να ακουστεί. Για αυτό η ΕΛ.Α.Σ. αντιστρέφει τους ρόλους. Τώρα μιλάνε οι πολίτες. Τώρα μιλά η κοινωνία. Τωρα μιλάμε όλοι μαζί».