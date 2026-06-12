Μετωπική Μητσοτάκη - Τσίπρα στο πνεύμα των εκλογών

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να σηκώσει το γάντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του, σήμερα Παρασκευή (12/6), στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός και υπό αυτή την ιδιότητα του, θα απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η «απάντηση» δεν εκλαμβάνεται ως «αναγκαία» αλλά κυρίως ως το διμέτωπο που έχει ήδη ξεκινήσει με πολλές μορφές ανάμεσα στους δυο πολιτικούς παράγοντες. Θέτοντας ουσιαστικά τη διαμάχη σε πρώτο πλάνο και ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως η παλαιά κόντρα θα λάβει τη μορφή μιας σοβαρής πολιτικής μάχης. Αιτία οι διαφορετικοί χώροι, οι αντίπαλες παρατάξεις-προοδευτική εναντίον συντηρητικής-οι διαφορετικές ιδεολογικές αντιλήψεις, ο διπολισμός μεταξύ δεξιάς και προοδευτικής παράταξης.

Εξάλλου εκτός των άλλων είναι και αυτό που στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας. Την ηγεσία στο χώρο της κεντροαριστεράς και ευρύτερα της δημοκρατικής παράταξης. Πολλοί υποστηρίζουν πως αυτή η κόντρα αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο και κατά την περίοδο του καλοκαιριού καθώς από την πλευρά της Λ. Αμαλίας, δεν αποκλείουν, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού, την προσφυγή στις κάλπες, το φθινόπωρο.

Εξ αυτού του λόγου, η οργάνωση της ΕΛΑΣ, αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Ήδη ετοιμάζονται ταυτοχρόνως η δομή, το πρόγραμμα και οι συγκεντρώσεις. Στις οποίες δεν θα είναι σε όλες παρών ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πραγματοποιούνται με τα στελέχη της ΕΛΑΣ, και τους οργανωτικούς υπεύθυνους ανά περιφέρεια, πόλη και γειτονιά.

Τα ψηφοδέλτια δεν είναι επί του παρόντος, στις προτεραιότητες. Κάτι που το έχει αναλάβει προσωπικά ο πρώην πρωθυπουργός και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, στο τέλος του καλοκαιριού…