Καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ: Νεύρα, καταγγελίες και στο βάθος... η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Εκρηκτικό είναι το κλίμα εντός των τειχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελλος αντεπιτίθεται στις αιτιάσεις του Παύλου Πολάκη, ο Νίκος Παππάς ζητά με ένταση την ανάληψη των ευθυνών από τον πρόεδρο του κόμματος με πρόταση για τη διοργάνωση συνεδρίου και οι βουλευτές προετοιμάζονται για αποχώρηση. Και κάποιοι αρχίζουν να ψιθυρίζουν την «παραίτηση του προέδρου», «εφόσον δεν φέρει καμία συμφωνία»…

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο κ. Παναγιωτόπουλος μέλος της κεντρικής επιτροπής και της πολιτικής γραμματείας κατήγγειλε στην ERTNEWS, αμφισβητώντας ευθέως την εγκυρότητα της ψηφοφορίας στην κεντρική επιτροπή, πως ψήφισαν μέλη που ανήκουν σε άλλο κόμμα! Υπονοώντας πως κάποιοι έχουν ήδη ενταχθεί ως μέλη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Και επιπροσθέτως αναφέρθηκε και σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που δημοσίως επιθυμούν την ένταξη τους και ψήφισαν την πρόσφατη απόφαση. Λέγοντας μάλιστα, πως κάποια στελέχη είναι και «ακριβοπληρωμένοι» με τον μισθό που λαμβάνουν.

Μπορεί ιστορικά, οι εμφύλιοι εντός της αριστεράς να είναι «αιματηροί» αλλά αυτή τη φορά κινδυνεύει να γίνει το όλο θέμα προσωπικό, με καταγγελίες ονομαστικές και με αναφορές για «συμφωνίες πολιτικές κάτω από το τραπέζι».

Ο εσωκομματικός εμφύλιος και οι «10 μέρες» του Πολάκη

Είναι γεγονός πως μια μεγάλη μερίδα μελών της Κεντρικής Επιτροπής αμφισβητεί, ήδη, την απόφαση που πλειοψήφησε για υποστήριξη και σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πίεση προς τον Σωκράτη Φάμελλο θα ενταθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Ο Παύλος Πολάκης έθεσε και ημερομηνιακή προθεσμία κάνοντας λόγο για «δέκα ημέρες» προκειμένου να φέρει συμφωνία, ο πρόεδρος του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε διαφορετική περίπτωση οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες.

Η πρόταση, πάντως του Κρητικού βουλευτή, δεν φαίνεται να βρίσκει ευήκοα ώτα σε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που στήριξαν την άποψη του, στην κρίσιμη συνεδρίαση καθώς θεωρούν πως είναι «ακραία» η χρονική οριοθέτηση.

Πολλοί πιστεύουν πως ο εμφύλιος που έχει ξεσπάσει κρύβει, ουσιαστικά, τον έλεγχο του κόμματος, δηλαδή τον ιστορικό τίτλο, και τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης του κόμματος αλλά και την κρατική επιχορήγηση. Δεν είναι λίγοι εκείνοι, όμως, που εκτιμούν πως ήδη έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχει στρέψει το πολιτικό του ενδιαφέρον στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.

Είναι δεδομένο πως ο Σωκράτης Φάμελλος δεν πρόκειται να κάνει δεκτές τις συγκεκριμένες προτάσεις. Ούτε το χρονικό όριο ούτε την επανάληψη συνεδρίασης πολιτικής γραμματείας και κεντρικής επιτροπής. Τουλάχιστον επί του παρόντος χρόνου.

Πολλοί εκτιμούν πως η τελική λύση θα δοθεί είτε εν τοις πράγμασι είτε δια συνεδριάσεων, την περίοδο του φθινοπώρου ή στα τέλη Αυγούστου.

Όλα τα παραπάνω, όμως κινδυνεύουν να ματαιωθούν επί της ουσίας εάν και εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώσει εκλογές τον Οκτώβριο. «Πόσο, δε, περισσότερο αν τις ανακοινώσει για τα τέλη Σεπτεμβρίου», σημείωνε με νόημα υψηλόβαθμο στέλεχος της πλειοψηφίας…