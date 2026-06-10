Καρφιά Φάμελλου σε Πολάκη: «Οι αυτόνομες λογικές δεν οδηγούν σε προοδευτική κυβέρνηση»

«Με τις αυτόνομες λογικές, εκλογικής καθόδου, θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα». Με αυτό τον σχεδόν απόλυτο τρόπο ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε την Τετάρτη (10/06), στις αιτιάσεις του Παύλου Πολάκη που του ζήτησε «επικοινωνία με Τσίπρα εντός δέκα ημερών διαφορετικά νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας και κεντρικής επιτροπής».

Στην εισήγηση του στη κοινή συνεδρίαση του Οργανωτικού γραφείου με τους συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση» σημειώνοντας παράλληλα ότι «η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια τοποθέτησή μου».

Ο Σωκράτης Φάμελλος στέλνοντας μήνυμα με πολλούς αποδέκτες επιμένει στην άποψη της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων: «χτίζουμε γέφυρα στο μέλλον και συμμετέχουμε στην προοδευτική συζήτηση για το πρόγραμμα και την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Τώρα οι πολίτες έχουν από εμάς ξεκάθαρη θέση. Ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί».

Έθεσε ουσιαστικά και τον οδικό χάρτη του κόμματος μέχρι και τις εκλογές: «ταυτόχρονα εργαζόμαστε για ευρύτερη σύγκλιση. Γιατί ξέρουμε καλά τι απαιτείται για να πέσει ο Μητσοτάκης και έχουμε αποφασίσει να εργαστούμε για αυτό, και αυτό είναι και το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Μόνο με μία μεγάλη δυνατή προοδευτική παράταξη μπορούμε να έχουμε συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει και η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Αυτή είναι και η δική μου δέσμευση, η δική μου υποχρέωση», τόνισε με δηκτικό τρόπο.

Ξεκαθαρίζοντας, επίσης, την υπόθεση και περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της αυτόνομης καθόδου σημείωσε ότι «έτσι οι κοινωνικοί δίαυλοι είναι ανοιχτοί, το αντίθετο από τη διάλυση. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης. Με τις αυτόνομες λογικές, εκλογικής καθόδου, θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα». «Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας, αυτό ζητάμε ως στάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες, αυτό κάνουμε με την απόφασή μας. Με την απόφαση της ΚΕ συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Απαντάμε στους πολίτες ότι παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι για το κομματικό συμφέρον».