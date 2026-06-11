ΣΥΡΙΖΑ: Αναζητείται φόρμουλα για «εκπαραθύρωση» του Φάμελλου

Τα είχαμε γράψει στον FLASH για τις κινήσεις που γίνονται εντός του ΣΥΡΙΖΑ - συλλογή υπογραφών - προκειμένου να συνεδριάσουν εκ νέου τα κομματικά όργανα καθώς η απόφαση της κεντρικής επιτροπής περί στήριξης του εγχειρήματος Τσίπρα συναντά ισχυρές αντιστάσεις από μεγάλο μέρος του κόμματος.

Όχι πλειοψηφικό αλλά όχι και αμελητέο.

Το είπε ευθέως ο Πολάκης στο OPEN: Συμφωνία με τον Τσίπρα σε δέκα ημέρες αλλιώς συνεδριάζουν ξανά τα όργανα.

Κανείς νοήμων άνθρωπος στην Κουμουνδούρου δεν περιμένει, φυσικά, κάποια κεντρική συμφωνία με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Εκτός εάν ο βουλευτής από τα Χανιά όταν λέει πως μπορεί εν τέλει να έχει συμφωνήσει ο Φάμελλος, σε προσωπικό επίπεδο, με τον πρώην πρωθυπουργό κάτι παραπάνω να ξέρει. Μπορεί και όχι.

Η αλήθεια είναι πως κάποιοι αναζητούν ήδη τη φόρμουλα που θα οδηγήσει σε «εκπαραθύρωση» του Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος.

Να ακολουθηθούν τακτικές τύπου «εποχής Κασσελάκη» δεν υπάρχει περίπτωση.

Αλλά οι ζυμώσεις της ιδέας για συνέδριο πυκνώνουν τα τελευταία 24ωρα και αυτό σημαίνει ότι η νίκη Φάμελλου στην κεντρική επιτροπή κάθε άλλο παρά ευεργετική ήταν για την πορεία του κόμματος.