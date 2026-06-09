ΣΥΡΙΖΑ: Συλλογή υπογραφών για νέα κεντρική επιτροπή - Στη ΔΕΘ με Τσίπρα, βουλευτές και στελέχη...

Μπορεί ουσιαστικά η απόφαση της κεντρικής επιτροπής να έβαλε τους τίτλους τέλους στον ΣΥΡΙΖΑ kαθώς το κόμμα, όπως είπε και η αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου κ. Σαπουνά «δεν θα κατέβει στις εκλογές». Μπορεί, επίσης, ήδη βουλευτές του κόμματος να σχεδιάζουν την μετακίνηση τους, προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Αλλά το σίριαλ «ΣΥΡΙΖΑ», δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Συγκεντρώνονται υπογραφές για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια συγκέντρωσης υπογραφών ανάμεσα στα μέλη της κεντρικής επιτροπής, που ζητείται νέα συνεδρίαση του ανώτατου οργάνου. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το καταστατικό, για να συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή απαιτείται το 15%, τουλάχιστον, των μελών που ζητούν κάτι ανάλογο.

Ειδικότερα αναφέρεται πως «η κεντρική επιτροπή συνέρχεται τακτικά δια ζώσης ή όταν απαιτείται με υβριδικό ή ψηφιακό τρόπο, κάθε τρεις μήνες με ευθύνη της πολιτικής γραμματείας και εντός δεκαπέντε ημερών όταν το ζητήσει το ένα τέταρτο των μελών της».

Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις εργασίες της, η κεντρική επιτροπή υπερψηφίζοντας την εισήγηση του προέδρου του κόμματος και ξεκίνησαν οι επιθέσεις και η αμφισβήτηση.

Ήδη ο Νίκος Παππάς ζήτησε διευκρινίσεις επί της απόφασης αλλά και επικοινωνία του κ. Φάμελλου με τον κ. Τσίπρα ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της οργάνωσης συνεδρίου. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ρένα Δούρου που είπε με νόημα πως «εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι υποψήφια με το Ενωτικό Ψηφοδέλτιο».



Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι το γεγονός πως η μεγάλη πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδος που θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ΣΥΡΙΖΑ, είναι διατεθειμένη να ενισχύσει και να προσχωρήσει στον Αλέξη Τσίπρα. Και, περίπου, 5 έως 7 βουλευτές να παραμείνουν. Το πού ακριβώς είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα

Τα δεδομένα…

-Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επερχόμενες εκλογές.



-Θα στηρίξει από σήμερα την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.



-Μέλη, στελέχη αλλά και μέρος της ηγεσίας θα αρχίσουν, προϊόντος του χρόνου, να απομακρύνονται.



Το κόμμα θα συνεχίσει να υπάρχει ως τίτλος, τυπικά, καθώς σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος θα «απουσιάζει» και θα ανήκει στην ΕΛΑΣ.

Η στάση του πρώην πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρη: καμία συνεργασία με κόμμα και με εν ενεργεία βουλευτές. «Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αλλά με την προϋπόθεση της παραίτησης για τους βουλευτές», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και εντός του θέρους ή το αργότερο το Σεπτέμβριο. Στη ΔΕΘ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα όλα θα έχουν ξεκαθαρίσει. Εξάλλου όλοι σχεδιάζουν από τώρα να βρεθούν στην ομιλία του στο Βελλίδειο Ίδρυμα…



…και τα προς διευκρίνιση



-Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα ασκούν τον κοινοβουλευτικό τους έργο ως «ΣΥΡΙΖΑ»; Αλλά ουσιαστικά θα ανήκουν σε άλλο κόμμα;



-Κάποιοι θέτουν θέμα παραμονής στην ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου;

-Θα πραγματοποιηθεί έκτακτο ή διαρκές συνέδριο; Για το δεύτερο δεν απαιτούνται νέοι σύνεδροι, που σημαίνει πως την πλειοψηφία συνεχίζει να την έχει η πλευρά που επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ.



-Όλοι εκτιμούν πως η «καθαρή λύση» θα δοθεί πριν ακριβώς τη ΔΕΘ, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου. Μέχρι τότε;



-Τι θα γίνει με τον τίτλο, το κτήριο, τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος, το Ινστιτούτο Πουλαντζά;

Και οι κίνδυνοι



-Η εικόνα των βουλευτών που θα παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης κάποιοι να υποστηρίζουν την παραμονή τους και οι υπόλοιποι τη μετακίνηση τους, υπό, τον ίδιο τίτλο «βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ» θα απαξιώσει όλο το οικοδόμημα και κυρίως τους ανθρώπους.

-Η διαρκής απογοήτευση στους ψηφοφόρους της αριστεράς ενέχει σοβαρά τον κίνδυνο της ανεπιστρεπτί απομάκρυνσης.



-Σοβαρός, επίσης, ο κίνδυνος ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα «άδειο κουφάρι», όπως σημείωνε με δηκτικό τρόπο βουλευτής του κόμματος.