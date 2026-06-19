Πολάκης κατά Φάμελλου: «Θολή και μπάσταρδη η κατάσταση» - Πρωτοβουλία για νέα Κεντρική Επιτροπή

Σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στον Αθήνα 9.84, χαρακτηρίζοντας «απόλυτο παραλογισμό» την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει την πρωτοβουλία Τσίπρα.

«Έχεις ένα κόμμα που σου λέει, στηρίζω ένα άλλο κόμμα», είπε ο βουλευτής, στρέφοντας τα βέλη του προσωπικά κατά του Σωκράτη Φάμελλου, τον οποίο κατηγόρησε για «επίδειξη πολιτικής υποταγής» — ή, εναλλακτικά, για μυστική συμφωνία με το κόμμα Τσίπρα.

Ο Πολάκης ανήγγειλε πρωτοβουλία για νέα σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, όπως έχει γράψει ο FLASH, αλλά και αποστολή μηνύματος στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα ζητώντας «ξεκάθαρη τοποθέτηση». Παράλληλα, άσκησε αιχμηρή κριτική σε στελέχη που στηρίζουν την πρωτοβουλία Τσίπρα χωρίς να έχουν παραιτηθεί από το κόμμα: «Αυτό είναι άτιμο».

Εκτίμησε ότι ο Φάμελλος δεν θα είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κατέβει καν το κόμμα αυτοτελώς. Ως στόχο έθεσε τη δημιουργία «κοινού ψηφοδελτίου όλης της δημοκρατικής προοδευτικής αριστερής παράταξης».

Η συνέντευξη έκλεισε με μαντινάδα: «Στο μονοπάτι της τιμής και της λεβεντιάς το χρέος, θα στέκω εκειά να πολεμώ κι ας είμαι ο τελευταίος»