Μητσοτάκης: «Δεν θα κάνω τέταρτη κυβερνητική θητεία» - Επίθεση σε Τσίπρα, αγεφύρωτο χάσμα με Σαμαρά

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027 και υποστήριξε ότι εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές δέχεται και τώρα όπως και την προηγούμενη φορά αλλά «οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο».

Ο πρωθυπουργός επέμεινε στη στρατηγική της αυτοδυναμίας εξηγώντας ότι ούτως ή άλλως όλοι έχουν αποκλείσει τη συνεργασία. «Μια είναι η κάλπη αν δε θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες» συμπλήρωσε αποκλείοντας κάθε συζήτηση περί συνεργασιών με κόμματα δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας.

«Επιδιώκω την αυτοδυναμία, σέβομαι την λαϊκή ετυμηγορία αλλά οφείλω να προειδοποιήσω ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης. Εδώ δε μπορούμε να συνεννοηθούμε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές» παρατήρησε.

«Οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν εάν υπάρξει μια κρίση ποιον θέλουν για πρωθυπουργό, να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο κόμμα αλλά και πρωθυπουργό» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζοντας ότι πρωθυπουργός είναι πάντα ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.

Αίσθηση προκάλεσε η απάντηση του κ. Μητσοτάκη στο ερώτημα γιατί ζητά από τους πολίτες να του δώσουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. «Τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει», είπε σε μία αποστροφή του λόγου του:

«Πιστεύω ότι κι εγώ είμαι πιο έμπειρος. Πιστεύω ότι κι εγώ μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη, πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει, να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος, να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν. Και να εξασφαλίσω κυρίως ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω. Διότι τίποτα δεν εγγυάται ότι όλα αυτά που πετύχαμε δεν θα ανατραπούν κάποια στιγμή. Και αν επιμένουμε ως προς το Σύνταγμα να βάλουμε μια ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας, είναι ακριβώς γιατί πού ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν τινάξει την μπάνκα στον αέρα; Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει. Και θέλω να είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και με συνταγματική κατοχύρωση αυτό να μην συμβεί» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι πολίτες πήραν τρεις φορές το δίπλωμα του Τσίπρα»

«Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές του κ. Τσίπρα και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Για την Μαρία Καρυστιανού, ο Μητσοτάκης τόνισε πως διέθετε ένα μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας, όπως προσέθεσε ωστόσο «δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Θα τοποθετηθεί για θέματα και οι πολίτες θα κρίνουν αν είναι κόμμα που θα εισφέρει στο δημόσιο διάλογο ή από αυτά της «κάτω» και «πάνω πλατείας» για τιμωρητική ψήφο, χωρίς καμία ουσιαστική εναλλακτική».

«Δεν ήταν λάθος η διαγραφή Σαμαρά»

«Δεν ήταν λάθος η διαγραφή Σαμαρά» είπε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος τον χαρακτήρισε ωστόσο «καλό πρωθυπουργό που πήγε τη χώρα μπροστά σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία».

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό - εύχομαι να μην διαψευστώ.

Αν πιστεύει αυτά που λέει για την εξωτερική πολιτική προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα - Εύχομαι ότι θα πρυτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό και για την υστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη» είπε για τα σενάρια ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.



«Άδικη η κριτική από Καραμανλή και Σαμαρά»

Για τα ελληνοτουρκικά και το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Ξέρετε κάποιον πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά; Εγώ δε γνωρίζω. Το ερώτημα δεν είναι αν θέλουμε ήρεμα νερά. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται».

«Καραμανλής και Σαμαράς έχουν συναντηθεί με τον Ερντογάν, γνωρίζουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσα το ζήτημα του Casus Belli. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995», ανέφερε χαρακτηρίζοντας «άδικη» την κριτική τους.

Για το ενδεχόμενο ανάφλεξης στην περιοχή και την ένταση μεταξύ Νετανιάχου-Ερντογάν: «Το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας μας είναι αναβαθμισμένο. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με την κυβέρνηση, αλλά με το κράτος. Μια σχέση που μας αφήνει να επικρίνουμε τις κινήσεις του. Αυτή η αψιμαχία δεν είναι τωρινή, υποκρύπτει βαθύτερα συμφέροντα. Λέγονται λόγια που απευθύνονται στην βαθύτερη κοινή γνώμη της Τουρκίας. Ελπίζω ότι δε θα βρεθούμε σε ακόμη μια αχρείαστη ένταση».

«Λάθος μέτρο η μείωση του ΦΠΑ»

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια «παγκόσμιο πρόβλημα» και υποστήριξε ότι η τελευταία αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στην άνοδο στις τιμές των καυσίμων.

Επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα ενώ χαρακτήρισε «λάθος μέτρο» τη μείωση του ΦΠΑ εκτιμώντας ότι αυτή εν τέλει δεν θα οφελήσει τον καταναλωτή.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ θα πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να προχωρήσουν σε μία συμφωνία «κοινωνικής ευθύνης».

«Δεν είναι στους σκοπούς μας η επαναφορά του 13ου μισθού»

Για το «πακέτο της ΔΕΘ» ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση θα κάνει αυτά τα οποία αντέχει η οικονομία. Για την προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων, σημείωσε ότι δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει την «κουλτούρα πληρωμών» σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων. Δεν απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανακοινώσεις από τη στιγμή που οι παρεμβάσεις στη ΔΕΘ βρίσκονται υπό σχεδιασμό.

«Δεν είναι στους σκοπούς μας η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο» ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ότι αφορά στην αναπροσαρμογή των μισθών στην ιεραρχία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση ρύθμισε ένα θέμα που εκκρεμούσε 70 χρόνια με τις οργανικές τους θέσεις και σχολίασε: «Δυσκολεύομαι να δεχθώ ότι ο μισθός του μητροπολίτη θα είναι χαμηλότερος από αυτόν του μουφτή».

«Θα φανεί εάν η κ. Κοβέσι έχει κάνει λάθη»

Ο κ. Μητσοτάκης αντέκρουσα τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου

«Για το Θεό, πιστεύει κανείς ότι έχουμε λογοκρισία δημοσιογράφων; υπάρχουν εφημερίδες που σε άλλες χώρες δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η έκθεση της Κομισιόν λέει κάθε χρόνο ότι η Ελλάδα κάνει πρόοδο στους τομείς που αφορούν στο κράτος δικαίου» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Παίρνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί» είπε ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπληρώνοντας ωστόσο πως με τη μεγάλη μεταρρύθμιση ένταξης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ αυτός ο γόρδιος δεσμός θα λυθεί.

«Ήταν η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που όμως την προχωρήσαμε και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν στήριξε, ήθελαν να μείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ήταν» προσέθεσε.

«Θα φανεί» απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στην ερώτηση εάν η κ. Κοβέσι έχει κάνει λάθη λέγοντας πως ένας καλός εισαγγελέας κρίνεται από το πόσες καταδίκες έχει πετύχει.

Για την τραγωδία στα Τέμπη ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η δίκη διεξάγεται κανονικά στη Λάρισα με 36 κατηγορούμενους και έκανε λόγο για «συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης κατά της κυβέρνησης».

«Μέχρι και δολοφόνο με είπαν, πήγα στα Τέμπη και αυτά που έζησα θα με συνοδεύουν μια ζωή, δεν μπορεί να σκεφτόμαστε εκείνη τη στιγμή τη συγκάλυψη όταν πρέπει να βρούμε τους ανθρώπους που ζητούσαν οι συγγενείς τους. Πρόκειται για μια αθλιότητα» προσέθεσε.





Δείτε τη συνέντευξη (σε τρία μέρη) του πρωθυπουργού: