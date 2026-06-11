Αδειοδοτούνται τα περιφερειακά κανάλια - Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο Μαρινάκη, «ναι» είπε το ΠΑΣΟΚ

Με τις ψήφους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη για την οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, ενώ «παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση.



«Μετά από 28 χρόνια, μετά από δεκαετίες στασιμότητας, αδράνειας και ομηρίας, γίνεται μια ιστορική θεσμική αλλαγή και τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας αδειοδοτούνται οριστικά, με διαφάνεια, κριτήρια, μέσα από τη διαδικασία του ΕΣΡ», επεσήμανε νωρίτερα από βήματος ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μάλιστα πως τα κανάλια αυτά πλέον θα εκπέμπουν με υψηλή ευκρίνεια.



Ο ίδιος σημείωσε πως καταργούνται στην πράξη οι δυο βασικές διατάξεις του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι «δεν αποφασίζει ο εκάστοτε υπουργός» και ότι «δεν παίρνει άδεια όποιος δίνει τα περισσότερα χρήματα, κάτι που άρχισε από τα Ινστιτούτα Φλωρεντίας και κατέληξε στα δικαστήρια...», όπως σχολίασε.



Εντωμεταξύ, με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκε η τροπολογία του Γιώργου Γεραπετρίτη για τη σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο υπουργείο Εξωτερικών, ρύθμιση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης καθώς τη συνέδεσε με τον μίνι ανασχηματισμό. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ δήλωσαν «παρών», ενώ το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.