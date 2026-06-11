Μετωπική για τις παραιτήσεις γενικών γραμματέων - Μαρινάκης: «Δεν είστε δικαστές ούτε εισαγγελείς»

Οι ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής πυροδότησαν ένταση στην Ολομέλεια όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών, με τον Παύλο Μαρινάκη να καλεί την αντιπολίτευση να «αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς».

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος πέρασε στην αντεπίθεση, με αφορμή τις αιτιάσεις του Χρήστου Γιαννούλη (ΣΥΡΙΖΑ) για την υπόθεση, στον απόηχο των παραιτήσεων των δυο γενικών γραμματέων υπουργείων.

«Αντιπολίτευση - εισαγγελέας! Για προσωπικούς λόγους οι παραιτήσεις»

«Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο - εαν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο - ας τα αφήσουμε στην Δικαιοσύνη», υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης από βήματος και συμπλήρωσε: «έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση - εισαγγελέας έχει πέσει έξω!».

«Σπεύδετε ως άλλος πολιτικά θρασύς αθωωτής να βγάλετε δικαστικό συμπέρασμα», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

«Δυο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού, εύνοιας και τακτοποιήσεων. Παραιτούνται δυο γενικοί γραμματείς και δεν τρέχει τίποτα;», ανέφερε ο ίδιος.

«Δεν προεξοφλούμε τίποτα εμείς. Μιλάτε εσείς, που τα κόμματά σας μετατράπηκαν σε δικαστικά γραφεία, που μιλάγατε για κυβέρνηση - υποδίκων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη δυο συνάδελφοί μας αθωώθηκαν; Αρκετά, δεν είστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς!», ανταπάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

Μαρινάκης σε Γιαννούλη: Επειδή είστε στο 1,5%, πιθανόν σύντομα να μην έχετε βουλευτική ασυλία...

Η ένταση ανάμεσα στους δυο άνδρες χτύπησε κόκκινο και με αφορμή την επίθεση με προσωπικούς χαρακτηρισμούς που εξαπέλυσε ο Χρήστος Γιαννούλης, καθώς αποκάλεσε τον υφυπουργό «Γκέμπελς», μίλησε για «Ομάδα Αλητείας», ενώ υποστήριξε πως «είδαμε μια υστερία αντιαριστερισμού από τον άνθρωπο που είχε πει ότι με μία σφαίρα θα σκότωνε στον εμφύλιο τον Αλέξη Τσίπρα».

Τότε ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον για «ρεσιτάλ συκοφαντίας» και αφότου επεσήμανε πως μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε κάποια μήνυση, είπε προειδοποιητικά: «επειδή είστε στο 1,5% και παραμένετε στον εξώστη, είναι πολύ πιθανό να μην έχετε βουλευτική ασυλία σύντομα…».

«Μας απελείτε;» ρώτησε τότε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τα έδρανα, με τον υφυπουργό να απαντά: «Δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα! Η μήνυση δεν αποτελεί απειλή, μάθε πέντε νομικά».

«Μετατρέψατε στην ΕΡΤ σε Κανάλι Προπαγάνδας που θα ζήλευε η Βόρεια Κορέα»

Νωρίτερα, ο Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε τον Παύλο Μαρινάκη να αναφερθεί στην «ντροπιαστική επέτειο κλεισίματος της ΕΡΤ», με τον υφυπουργό να τονίζει πως επί ΣΥΡΙΖΑ η δημόσια τηλεόραση «μετατράπηκε σε Κανάλι Προπαγάνδας που θα ζήλευε κι η Βόρεια Κορέα», ενώ σήμερα είναι η πλέον αξιόπιστη.

Ένταση και με την Κωνσταντοπούλου για τη δίκη Βαλυράκη: «Ψεύδεστε ως άλλη εισαγγελέας!»

Λίγο αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε, στον απόηχο των εξελίξεων στη δίκη Βαλυράκη, πως «ο Κώστας Τσιάρας προσπάθησε να πείσει τη χήρα Βαλυράκη να μην προσφύγει».

«Ψεύδεστε ασύστολα με τη γνωστή μεθοδολογία της δήθεν συγκάλυψης. Επικοινώνησα μόλις με τον κύριο Τσιάρα. Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέτε, αντιθέτως παρασχέθηκε κάθε δυνατή τεχνική βοήθεια. Ως άλλη εισαγγελέας λέτε ψέματα!», απάντησε σε έντονο ύφος ο Παύλος Μαρινάκης.