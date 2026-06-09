Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Η κυβέρνηση δεν επιλέγει αντίπαλο

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και κυρίως κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προανήγγειλε συνέχιση των φοροελαφρύνσεων.

«Συνεπής στάση να γίνουν οι εκλογές το 2027»

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο εκλογικός κύκλος δεν πρόκειται να διαταραχθεί, τονίζοντας ότι η εξάντληση της τετραετίας αποτελεί ζήτημα θεσμικής συνέπειας απέναντι στους πολίτες. Όπως είπε, πρόκειται τόσο για μια «συνεπή στάση» όσο και για στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν δεσμεύσεις, όπως η αύξηση μισθών και η υλοποίηση μεγάλων έργων.



Υπογράμμισε ότι «κάθε μήνας είναι σημαντικός» για την επίτευξη στόχων όπως ο κατώτατος μισθός και η παράδοση έργων υποδομής, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση του χρόνου των εκλογών με πρόσωπα ή ανασχηματισμούς.

Ανασχηματισμός και κυβερνητική πολιτική

Αναφερόμενος στον πρόσφατο μίνι ανασχηματισμό, απέρριψε τα σενάρια περί «δεξιάς στροφής» της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι η αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές.



Τόνισε ότι η κυβερνητική πολιτική αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η ενίσχυση της άμυνας, οι συμφωνίες για ΑΟΖ και η διαχείριση κρίσεων, και όχι σε «ρητορικές ή συμβολισμούς».

Αιχμές για Τσίπρα

Ο κ. Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για έλλειψη αυτοκριτικής και για επιλογές προσώπων και πολιτικών που, όπως είπε, οδήγησαν σε προβλήματα.



Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν θα επιλέξει αντίπαλο ενόψει εκλογών, αλλά θα επιδιώξει να κριθεί με βάση το έργο της και την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων.



Εθνικά θέματα

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν γίνει περισσότερα στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες συνολικά.

Ακρίβεια

Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε την πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά, επιμένοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό φαινόμενο.



Υποστήριξε ότι η λύση δεν βρίσκεται σε «ακοστολόγητες παροχές», αλλά στην ενίσχυση της οικονομίας μέσω επενδύσεων και εξαγωγών.



Αναφέρθηκε στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, καθώς και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, ως βάση για τη μελλοντική ενίσχυση εισοδημάτων.

Νέες φοροελαφρύνσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί μειώσεις φόρων, ενώ προανήγγειλε νέο κύκλο ελαφρύνσεων, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.



Όπως σημείωσε, στόχος είναι η περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με πόρους που εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμοι έως το 2027.

