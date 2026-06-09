Γνώμες Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεία Εκλογές

Ξεκινά τις περιοδείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Φωτ. από την περιοδεία του κ. Μητσοτάκη στη Ροδόπη / Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Φωτ. από την περιοδεία του κ. Μητσοτάκη στη Ροδόπη / Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
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Μετά την αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και την αναμενόμενη εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου Γραμματέα του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να μπει στη λογική των πυκνότερων συν τω χρόνω περιοδειών εντός και εκτός λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH αύριο αναμένεται να οριστικοποιηθεί το ακριβές πρόγραμμα των πρωθυπουργικών περιοδειών πριν και μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

Πάντως, οι επόμενοι σταθμοί των επισκέψεων του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται εκτός απροόπτου να είναι η Δυτική Αττική αλλά και τα Δωδεκάνησα.   

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Γνώμες Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεία Εκλογές

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