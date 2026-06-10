Από τα Δωδεκάνησα ξεκινά τις θερινές περιοδείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Από τα Δωδεκάνησα ξεκινά το νέο κύκλο των θερινών περιοδειών του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς πλέον η Νέα Δημοκρατία εισέρχεται στην τελική ευθεία πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές.

Μετά τις συσκέψεις των τελευταίων 24ώρων «κλείδωσε» η περιοδεία του πρωθυπουργού σε Ρόδο και Νίσυρο το ερχόμενο Σάββατο, η πρώτη μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και την αναμενόμενη εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου Γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος.

Όπως σας έχει ενημερώσει ο FLASH η αμέσως επόμενη περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι εκτός απροόπτου εντός λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα εντός Αττικής, πιθανότατα στη δυτική πλευρά της περιφέρειας μετά το ταξίδι του στις Βρυξέλλες για την τακτική Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαικής Ένωσης.