Μητσοτάκης: Μία κάλπη, ένας πρωθυπουργός και «χτύπημα» στη νεοδημοκρατική συνείδηση για Σαμαρά

Τη στρατηγική της μίας κάλπης σε συνδυασμό με την επίτευξη μίας νέας, αυτοδύναμης κυβέρνησης επικαιροποίησε εκ νέου μέσω της συνέντευξης του στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την υψηλή «γαλάζια» στρατηγική με τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα, που θα επιστρατεύσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες. «Μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δε θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες. Τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας με νόημα ότι «οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν και πρωθυπουργό».

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός άφησε εκ νέου να εννοηθεί πως με το μόνο κόμμα, με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει μία συνεννόηση, ήτοι το ΠΑΣΟΚ «αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δε φαίνεται να υπάρχει, με το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις Ανεξάρτητες Αρχές», ενώ φρόντισε να ξεκόψει οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με ενδεχόμενες συνεργασίες με κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα διενεργηθούν την Άνοιξη του 2027 και επεσήμανε ότι ο λόγος που αυτός και η ΝΔ ζητούν μία τρίτη 4ετία είναι ότι έως το 2030 θα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο και «η Ελλάδα θα κριθεί εάν είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων. Να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα και να εξασφαλίσω ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω».

Το «χτύπημα» στον Σαμαρά

Εντύπωση προκάλεσε η απάντηση του για τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά γύρω από τον οποίο υπάρχει εντεινόμενη φημολογία ότι βρίσκεται στο παρά 5 της ίδρυσης κόμματος. «Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός που πήγε την χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ήμουν Υπουργός του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό, εύχομαι να μην διαψευστώ» είπε χαρακτηριστικά επιλέγοντας γενικώς χαμηλούς τόνους. Στον ίδιο τόνο και η απάντηση για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι αντιμετωπίζει όλους τους αρχηγούς της ΝΔ με σεβασμό και με αξιοπρέπεια, δε σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, αλλά όμως από την πλευρά του θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική. Σε ό,τι αφορά στα εθνικά θέματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικες τις επικρίσεις των κκ Σαμαρά και Καραμανλή, ενώ υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα έπραξε το καθήκον της και η Τουρκία δεν μπήκε στο SAFE. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το casus belli».

«Τσίπρας χωρίς δίπλωμα»

Άκρως δηκτική ήταν και η κριτική, που επεφύλαξε για τον Αλέξη Τσίπρα: «Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Τέλος, ερωτηθείς για το πακέτο της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί το τελικό ύψος, ωστόσο, διευκρίνισε ότι είναι σημαντικό ότι είμαστε σε θέση ως Ελλάδα να πηγαίνουμε στη ΔΕΘ και να εξαγγέλλουμε πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, όταν οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος».