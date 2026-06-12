Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον μίνι ανασχηματισμό

Ολοκληρώθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η τελετή ορκωμοσίας των νέων μελών του κυβερνητικού σχήματος, μετά τις πρόσφατες αλλαγές που ανακοινώθηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα νέα μέλη της κυβέρνησης ορκίστηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη.

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Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αφορούν σε αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς. Αναλυτικότερα, ορκίστηκαν οι:



Γεώργιος Κώτσηρας, ως Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.



Δημήτριος Μαρκόπουλος, ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ως Υφυπουργός Εξωτερικών.



Μαρία Ελένη Σούκουλη - Βιλιάλη, ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ως Μόνιμη Υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί υπέγραψαν το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας, προκειμένου να κατευθυνθούν στα υπουργεία τους για τις τελετές παράδοσης-παραλαβής και την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων τους.