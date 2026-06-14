Εβδομαδιαία ανασκόπηση Μητσοτάκη: Από το VAR στο gov.gr - Τα μηνύματα για πολεοδομίες, μετανάστευση

Με μια αναφορά στο Μουντιάλ και στο VAR ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας να συνδέσει μια αλλαγή που θεωρήθηκε αρχικά «ξένη» στο ποδόσφαιρο με τη μεταρρύθμιση του ψηφιακού κράτους.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, όπως το VAR έγινε πλέον αυτονόητο για την αξιοπιστία του παιχνιδιού, έτσι και το gov.gr έγινε μέσα σε λίγα χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Αφορμή ήταν η συμπλήρωση έξι ετών λειτουργίας της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου.

«Συνηθίσαμε το καλό τόσο γρήγορα, που σχεδόν ξεχάσαμε πώς ήταν η ζωή μας πριν από έξι χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια αλλαγή που μείωσε τις ουρές, τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία στις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Έξι χρόνια gov.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στα στοιχεία για τη λειτουργία του gov.gr, τονίζοντας ότι σήμερα παρέχονται 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ η πλατφόρμα έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια έχουν εκδοθεί περισσότερα από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το σημαντικότερο δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά το μήνυμα ότι «το κράτος μπορεί να αλλάξει» και να γίνει πιο γρήγορο, πιο απλό και πιο φιλικό προς τον πολίτη.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στη νέα Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή CRM, μέσω της οποίας κάθε αίτημα πολίτη ή επιχείρησης θα μπορεί να παρακολουθείται ενιαία, είτε ξεκινά από το gov.gr, είτε από τα ΚΕΠ, είτε μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Τηλεϊατρική, «βραχιολάκι» στα ΤΕΠ και ανακουφιστική φροντίδα

Μεγάλο μέρος της ανασκόπησης αφιερώθηκε και στην υγεία. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, με 335 σταθμούς σε όλη τη χώρα, από τους οποίους, όπως είπε, έχουν ήδη εγκατασταθεί οι 329.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι υπηρεσίες υγείας να φτάνουν στον πολίτη, ειδικά σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις προς μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, στάθηκε στην εφαρμογή του ψηφιακού «βραχιολιού» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο εφαρμόζεται σε 73 νοσοκομεία, αλλά και στην Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα, με στόχο ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης έως το 2030 για ασθενείς με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.

Το νέο πλαίσιο για τη μετανάστευση

Στο πολιτικό σκέλος της ανασκόπησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, με το οποίο η Ελλάδα προσαρμόζεται στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη προς τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία «κόμβων επιστροφής» σε τρίτα κράτη εκτός ΕΕ, για μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου θα έχουν απορριφθεί τελεσίδικα, αλλά οι χώρες καταγωγής τους δεν δέχονται τον επαναπατρισμό τους. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, στόχος είναι οι πρώτες συμφωνίες να συναφθούν μέσα στο 2026, ώστε οι δομές αυτές να είναι λειτουργικές από το 2027.

Μήνυμα για τις πολεοδομίες: «Δεν υπάρχουν άβατα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη σύγκρουση με εστίες διαφθοράς.

«Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι», ανέφερε, συνδέοντας την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που έχει εξαγγείλει για τη μεταφορά του έργου έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών από τις δημοτικές δομές στο νέο, ενιαίο και ψηφιακό Κτηματολόγιο.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τέτοιες υποθέσεις δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αρχές και να καταγγέλλουν περιπτώσεις διαφθοράς, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκίνησε από ανώνυμη καταγγελία.

Βολές στο ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Στην ανασκόπησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία έχει μπροστά της δύο μήνες για την υποβολή της έκθεσης με τις προς αναθεώρηση διατάξεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι όταν συζητείται το Σύνταγμα, ζητούμενο πρέπει να είναι η αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων και όχι η απόρριψη προτάσεων μόνο επειδή τις καταθέτει ο πολιτικός αντίπαλος.

Περιφερειακά κανάλια, σιδηρόδρομος και Δικαιοσύνη

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες περιφερειακών σταθμών, τονίζοντας ότι μπαίνει τέλος σε μια εκκρεμότητα σχεδόν τριών δεκαετιών. Όπως είπε, τα περιφερειακά κανάλια αποκτούν σταθερό πλαίσιο λειτουργίας, με κανόνες, διαφάνεια και δυνατότητα εκπομπής σε υψηλή ευκρίνεια.

Στα ζητήματα υποδομών, στάθηκε στη λειτουργία σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, με 75 χιλιόμετρα νέων συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας.

Αναφορά έκανε και στη νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών, που, όπως είπε, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την 1η Σεπτεμβρίου, με στόχο την επιτάχυνση εκκρεμών υποθέσεων που σήμερα μπορεί να έχουν λάβει δικάσιμο ακόμη και για το 2038.

Από το Πάρκο Παύλου Μελά έως τις Κάννες

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, στον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας στη Ρόδο, αλλά και στην ανακοίνωση ότι η Ελλάδα θα είναι τιμώμενη χώρα στο Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών το 2027.

Τέλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, ευχαρίστησε τους εθελοντές αιμοδότες, σημειώνοντας ότι η αιμοδοσία είναι μια πράξη προσφοράς που μπορεί να σώσει ζωές.