Μητσοτάκης από Ρόδο: Εκλογές την άνοιξη του 2027 - «Είμαστε μαραθωνοδρόμοι, άλλοι έχουν λαχανιάσει»

Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας, αλλά και απόρριψης κάθε σεναρίου πρόωρων εκλογών, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο, όπου μίλησε σε πολίτες και κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, υπογραμμίζοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν «την άνοιξη του 2027», ενώ επιχείρησε να δώσει τον τόνο της επόμενης πολιτικής αναμέτρησης, παρουσιάζοντας τη ΝΔ ως τη μοναδική πολιτική δύναμη με σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας.

«Κάθε μέρα μετράει. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει με εμφανή αιχμή προς τους πολιτικούς του αντιπάλους:

«Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει».

«Πάμε για τρίτη νίκη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε ιδιαίτερα στην κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία χαρακτήρισε «ραχοκοκαλιά της παράταξης».

Όπως είπε, η στήριξη των μελών και των στελεχών της ΝΔ ήταν καθοριστική στις προηγούμενες εκλογικές νίκες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ίδιο θα συμβεί και στην επόμενη αναμέτρηση.

«Εσείς μας στηρίξατε και κερδίσαμε τις προηγούμενες εκλογές και θα το κάνουμε και για τρίτη φορά, για να συνεχίσουμε το έργο μας, να κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή και να εξασφαλίσουμε προκοπή και ευημερία για όλους», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση εισέρχεται πλέον στο τελευταίο έτος της θητείας της, με τον πολιτικό χρόνο να μετρά αντίστροφα μέχρι τις εκλογές.

«Ο χρόνος τρέχει αντίστροφα για τις εκλογές και διαμορφώνουμε τα διλήμματα με τα οποία θα απευθυνθούμε στους πολίτες», ανέφερε.

«Η μόνη αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030»

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αντιπαραβάλει το κυβερνητικό έργο με την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα την επόμενη δεκαετία.

«Η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μόνη που θα έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030», είπε, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει.

«Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ, δεν θα τα τάξω», σημείωσε.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην οικονομία και στο πρόβλημα της ακρίβειας, παραδέχθηκε ότι οι ανατιμήσεις έχουν απορροφήσει σημαντικό μέρος των αυξήσεων στους μισθούς, ωστόσο υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Για να είμαι πιο ευχάριστος προεκλογικά δεν θα υπονομεύσω τα οικονομικά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αιχμές κατά της αντιπολίτευσης

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι μοναδικός τους στόχος είναι η πτώση της κυβέρνησης.

«Όλα αυτά τα κάνουμε σε μια περίοδο με μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις. Και απέναντί μας έχουμε μια αντιπολίτευση που έχει μόνο μέλημα πώς θα ρίξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη», είπε.

Κλείνοντας, έθεσε το βασικό πολιτικό δίλημμα που, όπως όλα δείχνουν, θα επιχειρήσει να αναδείξει η κυβέρνηση μέχρι τις επόμενες εκλογές: «Θα θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε με πειραματισμούς που έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν ή θα συνεχίσουμε με μια κυβέρνηση που, παρά τα λάθη της, έχει πάει τη χώρα μπροστά;».

Μήνυμα για την άμυνα από τη Ρόδο

Από τη Ρόδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τονίζοντας ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα.

«Εδώ ο ουρανός και η θάλασσα είναι λίγο πιο γαλάζια από αλλού», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πρώτο του χρέος είναι να κρατήσει την Ελλάδα ασφαλή.

«Με το υστέρημα όλων σας έχουμε τις πιο αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επένδυση στην άμυνα δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα για μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι.

Όπως είπε, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εκεί για να υπερασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας απέναντι σε οποιονδήποτε τα αμφισβητεί ή τα εποφθαλμιά.