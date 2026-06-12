Στη Ρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο – Συναντήσεις και επαφές με φορείς και πολίτες

Στη Ρόδο θα βρεθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με εκπροσώπους τοπικών φορέων και πολίτες του νησιού.



Το πρόγραμμα της επίσκεψης ξεκινά στις 11:00 το πρωί, με τον πρωθυπουργό να επισκέπτεται το παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία για το νησί. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στον λιμένα Ρόδου, όπου αναμένεται να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την αναπτυξιακή προοπτική των λιμενικών υποδομών.



Στις 12:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον ελληνικό τουρισμό, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης στα νησιά του Αιγαίου.



Μία ώρα αργότερα, στις 13:00, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην πόλη της Ρόδου, έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους και να ακούσει από κοντά τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους για ζητήματα της καθημερινότητας και της τοπικής ανάπτυξης.



Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με μετάβαση στην Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, έναν από τους πλέον εμβληματικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, που αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.