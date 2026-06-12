Η πρόβλεψη του Μητσοτάκη για το Μουντιάλ

«Με φουτεράκι οι εκλογές την άνοιξη του 2027...».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1 είπε πως διακοπές φέτος προβλέπονται καταρχάς στην Κρήτη αλλά περισσότερο... στο Μαξίμου και επέμεινε ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027.

Η χαλαρή συζήτηση είχε και Μουντιάλ όπου ο κ. Μητσοτάκης προέβλεψε ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ευρώπη αλλά δεν υπέδειξε συγκεκριμένη ομάδα που θα το σηκώσει.

Έκανε επίσης γνωστό ότι το Σάββατο που θα βρίσκεται στη Ρόδο άλλαξε την ώρα της ομιλίας του σε εκδήλωση το απόγευμα λόγω του τελευταίου αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.