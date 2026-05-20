Στα άγνωστα βάθη των ωκεανών: Το Ocean Census έφερε στο φως έναν χαμένο κόσμο

Έναν κόσμο που μοιάζει βγαλμένος από ταινία επιστημονικής φαντασίας αποκαλύπτουν οι νέες ανακαλύψεις του Ocean Census. Σκουλήκια που ζουν μέσα σε «γυάλινα κάστρα», καρχαρίες-φαντάσματα που προϋπήρχαν των δεινοσαύρων και σαρκοφάγα σφουγγάρια που παγιδεύουν τη λεία τους σαν παγίδες θανάτου συγκαταλέγονται ανάμεσα στα 1.121 νέα θαλάσσια είδη που εντοπίστηκαν μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Η παγκόσμια πρωτοβουλία Ocean Census, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 ερευνητές από 85 χώρες, επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη ζωή που παραμένει κρυμμένη στα πιο ανεξερεύνητα σημεία του πλανήτη. Και τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι ωκεανοί εξακολουθούν να κρύβουν αμέτρητα μυστικά.

(Πηγή: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Hossein Ashrafi)

Ο άγνωστος κόσμος κάτω από την επιφάνεια



Την ώρα που η ανθρωπότητα στρέφει το βλέμμα της στο Διάστημα και στις αποστολές προς τη Σελήνη και τον Άρη, μια άλλη εξερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη στα βάθη των ωκεανών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής NOAA, έως και το 70% του βυθού παραμένει αχαρτογράφητο, ενώ εκτιμάται πως από 700.000 έως 1.000.000 θαλάσσια είδη δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.

«Μπορούμε να αντέξουμε να μην το κάνουμε;»

«Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια αναζητώντας ζωή στον Άρη ή εξερευνώντας τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης», δήλωσε ο διευθυντής του Ocean Census, Oliver Steeds.

«Η ανακάλυψη της πλειονότητας της ζωής στον ίδιο μας τον πλανήτη — στους ίδιους μας τους ωκεανούς — κοστίζει ένα μικρό κλάσμα αυτού του ποσού.

Το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά να το κάνουμε. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αντέξουμε να μην το κάνουμε».

Η δήλωση αυτή συνοψίζει τη φιλοσοφία πίσω από το Ocean Census: μια παγκόσμια προσπάθεια που επιχειρεί να αποκαλύψει τα μυστικά του πιο άγνωστου οικοσυστήματος της Γης πριν να είναι αργά.

Το σκουλήκι που ζει σε «γυάλινο κάστρο»



Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις βρίσκεται ένα παράξενο συμβιωτικό σκουλήκι που εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, σε βάθος περίπου 800 μέτρων.

Το πλάσμα ζει μέσα σε έναν γυάλινο σπόγγο με ημιδιαφανή δομή από διοξείδιο του πυριτίου, δημιουργώντας αυτό που οι επιστήμονες περιγράφουν ως «γυάλινο κάστρο». Το σκουλήκι προστατεύεται μέσα στη δομή του σφουγγαριού και, ως αντάλλαγμα, καθαρίζει την επιφάνειά του από υπολείμματα και μικροοργανισμούς.

Η σχέση τους θεωρείται ένα σπάνιο παράδειγμα συμβίωσης στα ακραία οικοσυστήματα της βαθιάς θάλασσας.



(Πηγή: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Nato Jimi)

Ο «καρχαρίας-φάντασμα» που έρχεται από την προϊστορία



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η ανακάλυψη μιας νέας χίμαιρας, γνωστής και ως «καρχαρίας-φάντασμα», στη Θάλασσα των Κοραλλίων της Αυστραλίας.

Οι χίμαιρες είναι μακρινοί συγγενείς των καρχαριών και των σαλαχιών και ακολούθησαν διαφορετική εξελικτική πορεία πριν από σχεδόν 400 εκατομμύρια χρόνια — πολύ πριν εμφανιστούν οι δεινόσαυροι.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι περίπου το ένα τρίτο των καρχαριών, σαλαχιών και χιμαιρών απειλείται σήμερα με εξαφάνιση.

(Πηγή: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/CSIRO)

Το σαρκοφάγο σφουγγάρι – «δέντρο θανάτου»

Στα παγωμένα νερά του νότιου Ατλαντικού, κοντά στις Νότιες Νήσους Σάντουιτς, οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα σαρκοφάγο σφουγγάρι που θυμίζει οργανισμό βγαλμένο από ταινία τρόμου.

Το πλάσμα διαθέτει μικροσκοπικά άγκιστρα που λειτουργούν σαν βέλκρο, παγιδεύοντας μικρά καρκινοειδή που παρασύρονται από τα θαλάσσια ρεύματα. Στη συνέχεια τα τυλίγει και τα χωνεύει αργά.

(Πηγή: Schmidt Ocean Institute/ROV SuBastian)

Σκουλήκια που ίσως βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ



Ανοιχτά του Ανατολικού Τιμόρ εντοπίστηκε ένα κορδελόμορφο σκουλήκι με έντονες πορτοκαλί ρίγες, οι οποίες πιθανόν λειτουργούν ως προειδοποίηση προς τους θηρευτές για τις ισχυρές χημικές άμυνές του.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι τοξίνες που παράγει ενδέχεται να αποδειχθούν πολύτιμες για τη βιοϊατρική έρευνα, καθώς ήδη εξετάζονται πιθανές εφαρμογές τους σε θεραπείες για το Αλτσχάιμερ και τη σχιζοφρένεια.

Πηγή: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census / Gustav Paulay

Αγώνας δρόμου πριν χαθούν για πάντα



Η επικεφαλής επιστήμονας του Ocean Census, Michelle Taylor, έκανε λόγο για έναν «αγώνα δρόμου με τον χρόνο», καθώς πολλά είδη μπορεί να εξαφανιστούν πριν καν καταγραφούν επίσημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Ocean Census, απαιτούνται κατά μέσο όρο 13,5 χρόνια από την ανακάλυψη ενός είδους μέχρι την επίσημη επιστημονική του περιγραφή — μια καθυστέρηση που συχνά δυσκολεύει και την προστασία του.

Ένας κόσμος που παραμένει σχεδόν ανεξερεύνητος



Παρότι οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου 2,2 εκατομμύρια είδη ζουν στους ωκεανούς, μόλις το 10% έχει μέχρι σήμερα αναγνωριστεί και ταξινομηθεί επιστημονικά.

Η νέα αυτή παγκόσμια προσπάθεια επιχειρεί να καλύψει ένα τεράστιο κενό γνώσης, σε μια περίοδο όπου η κλιματική αλλαγή και η υπεραλίευση ασκούν ήδη ισχυρή πίεση στα θαλάσσια οικοσυστήματα.



Η «απογραφή ωκεανών» και η ψηφιακή χαρτογράφηση της ζωής

Η πρωτοβουλία του Ocean Census δεν περιορίζεται στην ανακάλυψη νέων ειδών. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ανοιχτής, παγκόσμιας βάσης δεδομένων, στην οποία θα καταγράφεται συνολικά η θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Σήμερα οι επιστήμονες καταγράφουν κατά μέσο όρο περίπου 2.300 νέα είδη τον χρόνο — ρυθμός που παραμένει σχεδόν αμετάβλητος από τον 19ο αιώνα. Το νέο εγχείρημα επιχειρεί να επιταχύνει δραστικά αυτή τη διαδικασία.



Τεχνολογία αιχμής στα βάθη των ωκεανών



Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι ερευνητές αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες όπως:

απεικόνιση υψηλής ανάλυσης του βυθού

ανάλυση περιβαλλοντικού DNA (waterborne DNA)

υποθαλάσσια σάρωση με λέιζερ για ευαίσθητους οργανισμούς

Η ανάλυση DNA που αιωρείται στο θαλασσινό νερό επιτρέπει τον εντοπισμό ειδών ακόμη και χωρίς άμεση παρατήρηση, ενώ τα υποθαλάσσια λέιζερ δίνουν τη δυνατότητα μελέτης οργανισμών όπως οι μέδουσες στο φυσικό τους περιβάλλον, χωρίς να διαταράσσεται η ζωή τους.

The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/CSIRO

Ένας ωκεανός σε κρίση

Την ίδια στιγμή, οι ωκεανοί βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση. Η υπερθέρμανση των υδάτων, η οξίνιση και η μείωση του οξυγόνου απειλούν τη θαλάσσια ζωή, η οποία εξαφανίζεται με ρυθμούς διπλάσιους σε σχέση με τα χερσαία είδη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η καταγραφή της βιοποικιλότητας δεν αποτελεί απλώς επιστημονική διαδικασία, αλλά εργαλείο επιβίωσης.

Ο στόχος των 100.000 νέων ειδών



Το Ocean Census, που ιδρύθηκε το 2023 από το Nekton και το The Nippon Foundation, έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο: την ανακάλυψη 100.000 νέων θαλάσσιων ειδών μέσα στα επόμενα χρόνια.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι κάθε νέα ανακάλυψη δεν αποτελεί μόνο ένα επιστημονικό επίτευγμα, αλλά και ένα κρίσιμο βήμα για την προστασία των ωκεανών — ενός κόσμου που παραμένει πιο άγνωστος ακόμη και από το Διάστημα.

Από τη γνώση στην προστασία των ωκεανών

Πέρα από την ανακάλυψη νέων ειδών, ο τελικός στόχος είναι η βαθύτερη κατανόηση του ρόλου των ωκεανών στη σταθερότητα του κλίματος, στην παραγωγή οξυγόνου και στην επισιτιστική ασφάλεια.

Καθώς η επιστήμη προχωρά, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι οι ωκεανοί δεν είναι απλώς ένας ανεξερεύνητος κόσμος, αλλά ένα από τα πιο κρίσιμα συστήματα που καθορίζουν το μέλλον της Γης.



