«Σταμάτα το»: Σεξουαλική παρενόχληση on stage υπέστη ο Mario - Φαν έπιασε τα γεννητικά του όργανα

Την στιγμή που βίωσε on stage σεξουαλική παρενόχληση ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett -γνωστός και με το όνομα Mario- κατέγραψε θαυμαστής που βρισκόταν σε συναυλία του στις ΗΠΑ με το ολιγόλεπτο κλικ να κάνει γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας τεράστιο κύμα οργής.

Το βίντεο είναι αδιάψευστος μάρτυρας για ό,τι ακριβώς συνέβη στον τραγουδιστή Mario Dewar Barrett το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (22/11) σε συναυλία στο Νιτρόιτ.

Στο κλιπ που κοινοποιήθηκε στο X (πρώην Twitter) φαίνεται ο 39χρονος ο οποίος ενώ βρίσκεται στη σκηνή και οι θαυμάστριες ζητωκραυγάζουν και εκτείνουν τα χέρια τους για να τα αγγίξει, μια εξ αυτών σε δευτερόλεπτα αρπάζει τον τραγουδιστή από τον καβάλο πιάνοντας του τα γεννητικά όργανα.

Ο Mario Dewar Barrett, φαίνεται να ξαφνιάζεται και ενώ τραγουδάει διακόπτει για κάποια δευτερόλεπτα τη ροή του προγράμματος σκύβει προς το μέρος της θαυμάστριας και της λέει: «σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ».

Το περιστατικό που γρήγορα έγινε viral προκάλεσε άμεσα σφοδρές αντιδράσεις από τους θαυμαστές του Mario Dewar Barrett, οι οποίοι καταδίκασαν την πράξη ως «ξεκάθαρη παρενόχληση».

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τόνισαν με έμφαση ότι οι καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως του δημόσιου ρόλου τους, πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ότι η φυσική επαφή, πόσο μάλλον η άσεμνη, χωρίς συγκατάθεση είναι απαράδεκτη.

«Αυτό είναι κυριολεκτικά επίθεση!» έγραψε ένας σχολιαστής, «γιατί να πιστεύεις ότι αυτό είναι εντάξει;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος, «αυτό δεν είναι αποδεκτό με κανένα κριτήριο», έγραψε ένας τρίτος.

Σύμφωνα με την χρήστη που κατέγραψε το περιστατικό, ο Μario αντιμετώπισε με ψυχραιμία το απρόοπτο και ήταν αρκετά ευγενικός με την «ασυγκράτητη» θαυμάστρια.

Δείτε βίντεο: