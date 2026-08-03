Σταμάτης Γονίδης: «Καλά .......» - Η ευχή του για τα παράνομα ζευγάρια

Ο Σταμάτης Γονίδης συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, χαρίζοντας στους θαυμαστές του βραδιές απόλυτης διασκέδασης γεμάτες μουσική, κέφι αλλά και... εκπλήξεις. Αυτή τη φορά ο επιτυχημένος τραγουδιστής κατάφερε να καθηλώσει το κοινό του με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μας έχει συνηθίσει.

Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφόρησε και έγινε viral στο TikTok, ένα βίντεο με τον γνωστό και αγαπητό καλλιτέχνη να μοιράζει τις... διαφορετικές ευχές του στους θαυμαστές του. Αφού ευχήθηκε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους, αλλά και καλούς απογόνους σε όσους παντρεύονται, στη συνέχεια ήρθε η ατάκα «φωτιά» που έκανε όλους τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε φωνές και χειροκροτήματα. Ενώ ολοκλήρωσε, κλείνοντας με την φράση «Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου με τραγούδια που έχω γράψει και με έκαναν γνωστό σε εσάς. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, την ανταποδίδω επί χίλια».

Το βίντεο με την αυθόρμητη ευχή του Σταμάτη Γονίδη δεν άργησε να γίνει viral ενώ οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπισαν την στιγμή με χιούμορ και καλή διάθεση.

Δείτε το βίντεο: