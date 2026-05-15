Σταμάτης Κραουνάκης: Με τις απώλειες φίλων είπα στον εαυτό μου «ούτε λεπτό πια χαμένο στην αηδία»

Ο Σταμάτης Κραουνάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για τις απώλειες των φίλων του και πόσο άλλαξαν και τη δική του κοσμοθεωρία.

«Έχουν φύγει πολλοί… Με τον Γιώργο Μαρίνο ήμασταν πάρα πολύ κολλητοί. Μέσα μου αντηχούν τα γέλια μας, τα πολλά γέλια μας. Έχουμε κάνει πολλές μεγάλες τρέλες με τον Γιώργο, επικίνδυνα πράγματα! Επικίνδυνα, που δεν λέγονται μερικά. Τρέλα, πολύ γέλιο, εκτός από τον χρόνο που δουλεύαμε. Από κει που ήμασταν στο μπούχαχα, δεν ξέρω τι παθαίναμε όταν πηγαίναμε για πρόβα!

Επειδή είχα καρέ του άσσου και μου έφυγαν κοντά πολλοί άνθρωποι, ένα είναι ότι μαθαίνεις τις απώλειες και το δεύτερο, που εγώ είπα στον εαυτό μου, ούτε λεπτό πια χαμένο στην αηδία. Ούτε λεπτό σημασίας στο κουτό».