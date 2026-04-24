Standard and Poors: Σε επενδυτική βαθμίδα το χρέος - Στάση αναμονής για το μέλλον

Σε επίπεδο επενδυτικής βαθμίδας διατήρησε το ελληνικό αξιόχρεο η Standard and Poor’s. Η εκ των λεγόμενων «Big Four» ελεγκτική εταιρεία στην προγραμματισμένη αξιολόγησή της για το ελληνικό χρέρος κατέταξε τα ελληνικά ομόλογα στην βαθμίδα «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.

Η φράση «σταθερές προοπτικές» σημαίνει ότι ο οίκος αξιολόγησης τηρεί στάση αναμονής για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στους επόμενους μήνες υπό το βάρος της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή και των πιέσεων στην ενέργεια. Επόμενη αξιολόγηση τον Οκτώβριο.

Η απόφαση της S&P Global Ratings θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, δεδομένων των συνθηκών. Αντίστοιχη στάση είχαν κρατήσει το προηγούμενο διάστημα και άλλοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης. Η Morningstar DBRS διατήρησε την Ελλάδα στο «BBB» με σταθερό outlook στις αρχές Μαρτίου, ενώ λίγο αργότερα στην ίδια γραμμή κινήθηκαν τόσο η Moody’s, διατηρώντας την αξιολόγηση στο «Baa3» με σταθερές προοπτικές, όσο και η Scope, η οποία επιβεβαίωσε το «BBB» με σταθερό outlook. Σε εκκρεμότητα παραμένει πλέον η αξιολόγηση της Fitch Ratings, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 8 Μαΐου.

Παρά τον αναμενόμενο χαρακτήρα της απόφασης, η σημερινή αξιολόγηση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί την πρώτη έκθεση της S&P μετά από δύο μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το χρονικό αυτό διάστημα επιτρέπει μια πιο καθαρή αποτύπωση των επιπτώσεων της κρίσης στην οικονομία, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τον πληθωρισμό και τις ευρύτερες δημοσιονομικές προοπτικές.

Το ενδιαφέρον ενισχύθηκε και από την πρόσφατη ανακοίνωση του υπερπλεονάσματος για το 2025, καθώς η αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιδόσεων και της πορείας αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για πιθανή αναβάθμιση στο επόμενο «ραντεβού» της S&P με την ελληνική οικονομία, τον Οκτώβριο.