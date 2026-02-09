Στάνκογλου: Δεν μου αρέσει καθόλου ο Σμαραγδής ως σκηνοθέτης και δεν θα πάω να δω τον «Καποδίστρια»

Ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για την ταινία «Καποδίστριας» και δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι ο Γιάννης Σμαραγδής δεν του αρέσει ως σκηνοθέτης. «Δεν είδα τον «Καποδίστρια» και δεν θα τον δω, θα το δω στην τηλεόραση. Δεν μου αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μου αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, τις έχω δει στην τηλεόραση, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι το οποίο με τρελαίνει. Είναι θετικό ότι ο κόσμος πήγε να δει την ταινία, αλλά δεν έχουν πάει μόνο για τον Καποδίστρια. Έχουν πάει και για άλλους λόγους στις αίθουσες, αλλά δεν έχει γίνει τόσος ντόρος.

Όλος αυτός ο ντόρος με την ταινία έγινε γιατί είναι ο Καποδίστριας και γιατί έπαιξε όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, του αν θα πάρει ή δεν θα πάρει λεφτά. Κατά τη γνώμη μου ο Καποδίστριας θα έπρεπε να είχε γίνει με πολύ άλλο budget και δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο και με ποιον σκηνοθέτη. Συγγνώμη αλλά είναι ένα σινεμά που δεν μου αρέσει εμένα» τόνισε στις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Ραντεβού το Σ/Κ».

Αναφέρθηκε όμως και στην προσωπική του ζωή και εξήγησε: «Τα παιδιά είναι πρώτα και μετά η δουλειά. Δεν είναι πολύ ψηλά στις σκέψεις μου το να βρω μια σύντροφο. Περνάω πολύ όμορφα στη ζωή μου, βρίσκω χρόνο για πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε χρόνο αν καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι τον χρόνο μας και δεν τον αφήνουμε να μας παίρνει. Δεν μου αρέσει η γκρίνια. Μου αρέσει να γεμίζω τον χρόνο μου με πράγματα που έχω ανάγκη και με κάνουν να απορροφηθώ, να απελευθερωθώ. Να μην νιώθω ότι έχω απωθημένο.

Είμαι σε πολύ καλή φάση, άσχετα με την κούραση. Περνάω πολύ καλά, έχω μια ησυχία και μου αρέσει πολύ. Είναι κάτι που δεν το είχα πολλά χρόνια τώρα. Οπότε είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πολύ. Δε θα μπορούσα με τίποτα να είμαι με μια γυναίκα που θα είχε πρόβλημα με τα παιδιά μου. Θα πρέπει να σεβαστεί τι σημαίνει ότι περνάω χρόνο με τα παιδιά, κάνω πράγματα με τα παιδιά και πολλά άλλα. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι από πίσω πολλά».