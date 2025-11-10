Γιάννης Στάνκογλου: «Είναι δική μου επιλογή το να είμαι ελεύθερος - Κοντεύω πενταετία»

Ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε στο «Στούντιο 4» για την επιλογή του να μην κάνει κάποια άλλη σχέση και απολαμβάνει τη ζωή του όπως ακριβώς είναι τώρα: ελεύθερος και ωραίος. «Το να είμαι ελεύθερος είναι δική μου επιλογή. Κοντεύω πενταετία. Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους κι είναι ωραία. Έχω ένα σπίτι και μπορώ να μαγειρεύω, να βλέπω ταινία. Περνώ πολύ όμορφα και γενικά έχω πολλή χαρά για τη ζωή.

Μια νέα ζωή

Προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο από ότι τον πρόσεχα πριν από πέντε χρόνια. Γυμνάζομαι στο σπίτι όσο μπορώ, τρώω σωστά, έχω χαλαρώσει με το ποτό. Από εκεί και πέρα το να έχεις μια καλή παρέα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παντρευτείς ξανά».

«Θα ήμουν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη συνεπιμέλεια των παιδιών του που έχει με την πρώην γυναίκα του Αλίκη Δανέζη - Κνούτσεν. «Περνώ πολύ όμορφα 3,5 ημέρες με τα παιδιά μου. Αλλάζει το μέσα μου. Έχω συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου. Θα έρθουν Σάββατο βράδυ στο σπίτι τα παιδιά και θα φύγουν Τρίτη βράδυ. Το ζήτησα από την πρώτη μέρα. Δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς, γιατί θα ήμουν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, ένας άλλος Γιάννης. Τα παιδιά το πήραν πολύ ήπια. Έχει να κάνει και με το πώς τους το εξηγήσαμε. Πάντα υπάρχουν συζητήσεις με τη μαμά».