Στεφανία Γουλιώτη: «Απίστευτη εμπειρία με πολύ κούνημα, νιώθω ξωτικό»

Μπορεί το ευρύ κοινό να έμαθε τη Στεφανία Γουλιώτη το 2009 από τη σειρά του MEGA «Χαρά αγνοείται», σίγουρα όμως την ξαναθυμήθηκε πρόσφατα από το «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, όπου έπαιζε τη σκληρή γυναίκα του ήρωα, την Αλεξάνδρα.

Η πρωταγωνίστρια ταξίδεψε φέτος το καλοκαίρι στο μακρινό Μπαλί και μέσω Instagram μάς μετέφερε τις όμορφες εικόνες που είδαν εκεί τα μάτια της…

Η απλή ζωή

Ο λογαριασμός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτούργησε κάπως σαν ημερολόγιο γι’ αυτό το υπέροχο ταξίδι. «Πρώτη στάση το παραδοσιακό χωριό Penglipuran, εδώ όπου ο χρόνος έχει μείνει ανέπαφος. Οι άνθρωποι σού θυμίζουν πόσο όμορφη είναι η ζωή, όταν είναι απλή. Τα πάντα είναι σαν να ευγνωμονούν τη φύση… Για κάτι τέτοια μέρη αξίζουν τα πιο μακρινά ταξίδια».

Εκρηκτική κατάσταση

«Όταν πας διακοπές σε τροπικό νησί στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά εσύ ζητάς να σε ανεβάσουν στο πιο ενεργό ηφαίστειο της περιοχής μες το κρύο… πώς λέγεσαι; Όρος Batur!! Τελευταία έκρηξη το 2000! Μυστηριακό και απόκοσμο μέρος… απίστευτη εμπειρία με πολύ κούνημα», έγραψε αργότερα.

Επιβίωση

«Ricefields, μπαλκόνια ρυζιού, μια ανείπωτη ομορφιά σε αυτό το νησί! Και φυσικά ο βασικός τρόπος επιβίωσης για τους περισσότερους κατοίκους! Για μας σκέτη ομορφιά για άλλους απλά επιβίωση», είπε και μάς έδειξε ακόμη ένα σούπερ μέρος.

«Νιώθω ξωτικό»

«Δώστε μου καταρράκτες, λίμνες, ποτάμια, βουτιές, και νιώθω ξωτικό (καλά δεν είναι και δύσκολο, έτσι νιώθω μόνιμα). Πάντα με ένα chopstick στο μαλλί! Το Μπαλί χωρίς τα παραπάνω, δεν είναι Μπαλί!

Υ.Γ. Φυσικά να μην ξεχνάμε πως στην Ελλαδάρα μας έχουμε τα πιο ωραία φαράγγια! Όποιος δεν έχει μπει στο Πανταβρέχει στον Προυσσό, να κάνει αυτό το δώρο στον εαυτό του!», κατέληξε δίνοντάς μας συμβουλές για την επόμενη μας απόδραση!