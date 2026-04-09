Στη Χαριλάου Τρικούπη πανηγυρίζουν για την... Ηλεία

Παραδοσιακά στην Ηλεία, το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει πολύ καλύτερα από άλλους νομούς, είναι ίσως μαζί με την Κρήτη, ο νομός που μπορεί να καυχιέται ότι είναι καταπράσινος.

Ήρθε λοιπόν στη δημοσιότητα αυτές τις ημέρες και μια δημοσκόπηση και στην Χαριλάου Τρικούπη κάνουν πρώιμη Ανάσταση! Πρώτο το ΠΑΣΟΚ! Όχι στην επικράτεια, στο Νομό Ηλείας, αλλά εντάξει από κάπου πρέπει να ξεκινήσει η πολιτική αλλαγή, έτσι δεν είναι; Εδώ βέβαια μιλάμε για ανατροπή και «σεισμό» πολλών Ρίχτερ. Ή τουλάχιστον έτσι «διαβάζουν» στο ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Data RC που δημοσίευσε η εφημερίδα «Πελοπόνησσος», το ΠΑΣΟΚ έχει εντυπωσιακή επίδοση, με την εκτίμηση να φθάνει ποσοστό 27,9%, άνοδος κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023. Η ΝΔ εκτιμάται ότι θα λάβει 24,7%, ποσοστό που ισοδυναμεί με κατάρρευση συγκριτικά με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές (-12,7 ποσοστιαίες μονάδες).

Με τα ποσοστά αυτά, ο Ανδρουλάκης θα μπορούσε να αλλάξει και στρατηγική (αν ίσχυαν πανελλαδικά). Και να μιλά αντί για πρωτιά «έστω με μία ψήφο», για αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το βέβαιο είναι ότι ο Μιχάλης Κατρίνης, ο πράσινος βουλευτής στην περιοχή κάνει δουλειά που φέρνει αποτελέσματα.