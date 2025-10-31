Στη φυλακή ο Sean «Diddy» Combs - Γιατί επέλεξε να εκτίσει την ποινή του στο Fort Dix

Στο Fort Dix, μια ομοσπονδιακή φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Νιου Τζέρσεϊ, μεταφέρθηκε ο Sean «Diddy» Combs προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του για κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία.

Ο Diddy, ο οποίος καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες «μεταφοράς με σκοπό την πορνεία», ζήτησε να εκτίσει την ποινή φυλάκισης 50 μηνών (λίγο πάνω από 4 χρόνια) στις εγκαταστάσεις του Fort Dix, προκειμένου να επωφεληθεί από το πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και να είναι κοντά στην οικογένειά του.

Πόσο θα μείνει στη φυλακή

Ο μουσικός θα εκτίσει περίπου δυόμισι χρόνια στη φυλακή. Μέχρι τώρα, βρισκόταν υπό ομοσπονδιακή κράτηση στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης από τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024 και κατά τη διάρκεια της ομοσπονδιακής ποινικής δίκης του νωρίτερα φέτος.

Αυτοί οι 13 μήνες θα αφαιρεθούν από το υπόλοιπο της ποινής του, επιπλέον της αναγνώρισης που θα λάβει για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Η προβλεπόμενη ημερομηνία αποφυλάκισής του είναι η 8η Μαΐου 2028, σύμφωνα με το Bureau of Prisons.

Η νομική ομάδα του Diddy έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής του και αυτή την εβδομάδα ζήτησε από ομοσπονδιακό εφετείο να ορίσει ταχεία διαδικασία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι ο Combs του έχει ζητήσει χάρη, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Το Fort Dix έχει φιλοξενήσει και άλλους κρατούμενους που έχουν κοσμήσει τις σελίδες των ταμπλόιντ, όπως ο Joe Giudice, πρώην μέλος του καστ της εκπομπής «The Real Housewives of New Jersey».

Στο Fort Dix, οι κρατούμενοι μπορούν να αγοράσουν ρυζογκοφρέτες από το κυλικείο για 5,75 δολάρια, λευκό τόνο για 3,75 δολάρια και Pop Tarts για 2,85 δολάρια. Ο κατάλογος του κυλικείου δεν περιλαμβάνει μήλο, το οποίο, σύμφωνα με την κατάθεση ενός μάρτυρα, ο Combs λατρεύει και βάζει στα τσίζμπεργκερ.