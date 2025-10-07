Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ - Τι αποκάλυψε για τη συζήτησή τους

Προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ο Sean «Diddy» Combs, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, για την ομοσπονδιακή ποινική υπόθεσή του.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο CNN για το ενδεχόμενο να δώσει χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφο του Τζέφρι Έπσταϊν, ο Τραμπ ανέφερε πως «πολλοί άνθρωποι μου έχουν ζητήσει χάρη», ανάμεσά τους και ο Κομπς, ο οποίος καταδικάστηκε την Παρασκευή σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια φυλάκιση για δύο κατηγορίες που αφορούν «μεταφορά με σκοπό την πορνεία».

Τον Αύγουστο, μέλος της νομικής ομάδας του Κομπς είχε δηλώσει στο CNN ότι ο κύκλος του μουσικού παραγωγού είχε ήδη έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο μιας προεδρικής χάρης.

«Απ’ όσο γνωρίζω, έχουμε επικοινωνήσει και είχαμε συνομιλίες σχετικά με μια πιθανή χάρη», είχε πει τότε η δικηγόρος Νικόλ Γουέστμορλαντ στην Ελίζαμπεθ Βάγκμαϊστερ του CNN.

Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Newsmax ότι δεν σκόπευε να δώσει χάρη στον Κομπς. «Ήμουν πολύ φιλικός μαζί του, τα πηγαίναμε καλά και έμοιαζε με καλό τύπο. Δεν τον γνώριζα καλά, αλλά όταν κατέβηκα στις εκλογές, ήταν πολύ εχθρικός απέναντί μου», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι αυτό «καθιστά πιο δύσκολη την απόφαση για χάρη».

Όταν το CNN επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο για να σχολιάσει τις δηλώσεις της Γουέστμορλαντ, αξιωματούχος απάντησε ότι «δεν θα υπάρξει σχόλιο σχετικά με την ύπαρξη ή μη οποιουδήποτε αιτήματος επιείκειας».

Newsmax: Sean Diddy Combs. Would you consider pardoning him?



Trump: “Well, he was essentially, I guess, sort of half innocent…Probably hmm. You know, I was very friendly with him. I got along with him great. Seemed like a nice guy”(August) pic.twitter.com/8zqCXgVO4L — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 3, 2025

Επιπλέον, τη Δευτέρα, οι δικηγόροι του Κομπς ζήτησαν από τον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν –ο οποίος του επέβαλε την ποινή την Παρασκευή– να προτείνει στη Διεύθυνση Ομοσπονδιακών Φυλακών ο Κομπς να τοποθετηθεί σε ίδρυμα χαμηλής ασφαλείας στο Φορτ Ντιξ του Νιου Τζέρσεϊ, ώστε να μπορέσει να «αντιμετωπίσει ζητήματα εξάρτησης από ναρκωτικά» και να «διευκολυνθεί η επαφή με την οικογένειά του και η αποκατάστασή του».