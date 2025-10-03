Ο Sean Diddy θα περάσει 50 μήνες στη φυλακή - Ανακοινώθηκε η ποινή του ράπερ για σωματεμπορία

Σε 50 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο ράπερ Sean Diddy Combs, με τον δικαστή του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, Arun Subramanian να ανακοινώνει την ποινή του την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης 11 ετών και τριών μηνών, ενώ η υπεράσπιση στόχευε σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, η οποία θα ισοδυναμούσε με τον χρόνο που είχε εκτίσει, κατηγορούμενος για σωματεμπορία.

Ο δικαστής Arun Subramanian δήλωσε ότι έλαβε υπόψη διάφορους παράγοντες για τον καθορισμό της ποινής του Combs, συμπεριλαμβανομένου του ότι είναι ένας αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης που «έχει εμπνεύσει και αναδείξει κοινότητες παγκοσμίως».



Ανέφερε το έργο και το οικογενειακό ιστορικό του Combs, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του πατέρα του Combs, και είπε ότι η δουλειά που είχε κάνει ο Combs πίσω από τα κάγκελα ήταν εντυπωσιακή, όπως μεταδίδει το NBC.



«Το δικαστήριο ελπίζει ότι θα συνεχίσετε να το κάνετε αυτό», είπε ο δικαστής.



Ο Subramanian πρόσθεσε ότι έπρεπε να λάβει υπόψη «όλο» το ιστορικό του Diddy.



«Χρησιμοποιήσατε την εξουσία και τον έλεγχο με γυναίκες που δηλώνατε ότι αγαπάτε», είπε. «Τις κακοποιήσατε σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά».

«Έμαθα το μάθημά μου»

Σε δήλωσή του στο δικαστήριο, ο Combs είπε ότι δεν παίρνει την καταδίκη του ελαφρά τη καρδία και συμπλήρωσε ότι θέλει ο δικαστής να «δώσει ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει κάποιος» με μια δεύτερη ευκαιρία.



«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη», είπε. «Η εισαγγελία θέλει να με χρησιμοποιήσετε ως παράδειγμα. Θέλω να με χρησιμοποιήσετε ως παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει κάποιος αν του δοθεί άλλη μια ευκαιρία και αν μου δώσετε άλλη μια ευκαιρία δεν θα σας απογοητεύσω».

Ο Combs είπε ότι η σύλληψή του και η δίκη του άλλαξαν οριστικά την άποψή του για τη ζωή, καθώς παρακάλεσε τον ομοσπονδιακό δικαστή για έλεος.



«Δεν μπορώ να αλλάξω το παρελθόν, αλλά μπορώ να αλλάξω το μέλλον», είπε. «Ζητώ από την Εξοχότητά σας έλεος. Ζητώ από την Εξοχότητά σας έλεος, να γίνω ξανά πατέρας, ξανά γιος και να γίνω ξανά ηγέτης στην κοινότητά μου και να λάβω τη βοήθεια που χρειάζομαι απεγνωσμένα».



Ο Κομπς υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναγίνει ποτέ βίαιος.



«Με χρειάζονται, φοβούνται και φοβάμαι κι εγώ», είπε. «Δεν έχω κανέναν να κατηγορήσω παρά μόνο τον εαυτό μου. Δεν θα ξανασηκώσω ποτέ χέρι σε κανέναν. Έμαθα το μάθημά μου».