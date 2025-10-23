Απειλές θανάτου δέχεται ο Diddy στη φυλακή - «Είχε ένα μαχαίρι στον λαιμό του» λέει φίλος του

Σε αποκαλύψεις για τις συνθήκες κράτησης του γνωστού ράπερ Sean «Diddy» Combs στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν όπου κρατείται, προχώρησε ο στενός του φίλος Charlucci Finney.

Μιλώντας στη βρετανική Daily Mail, ο Charlucci Finney ισχυρίστηκε ότι ο ράπερ δέχεται απειλές θανάτου μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Μάλιστα ένα πρωί φέρεται να ξύπνησε μέσα στο κελί του, έχοντας ένα μαχαίρι στον λαιμό του. Αν και δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός ενδέχεται ο 55χρονος ράπερ, ο οποίος κατηγορείται για σωρεία βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων, εμπορία ανθρώπων με σεξουαλικούς σκοπούς, απάτη και μεταφορά για πορνεία, να δέχεται εκβιασμούς από συγκρατούμενούς του.

«Δεν ξέρω αν πάλεψε μαζί του ή αν έφτασαν οι φύλακες, αλλά ξέρω ότι συνέβη», ανέφερε αρχικά ο Finney, ο οποίος είναι φίλος του Diddy εδώ και πολλά χρόνια.

«Αν αυτός ο άνθρωπος ήθελε να τον βλάψει, ο Σον θα είχε ήδη τραυματιστεί. Θα του έπαιρνε ένα δευτερόλεπτο να του κόψει τον λαιμό», συνέχισε, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ήταν μάλλον ένας τρόπος να του πουν "την επόμενη φορά δεν θα είσαι τόσο τυχερός". Όλα είναι θέμα εκφοβισμού. Αλλά με τον Σον αυτό δεν θα πιάσει. Ο Σον είναι από το Χάρλεμ».

Sean ‘Diddy’ Combs ‘woke up with a knife to his throat’ in prison attack, rapper’s friend claims https://t.co/4pyZzhIpHQ pic.twitter.com/Ie46I8TFb2 — Page Six (@PageSix) October 22, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, η δίκη του Diddy ξεκίνησε τον Μάιο και τον Ιούλιο κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά για συμμετοχή σε πορνεία, ενώ αθωώθηκε για δύο κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων και μία κατηγορία εκβιασμού.

Τον Αύγουστο, μέλος της νομικής ομάδας του είχε δηλώσει στο CNN ότι ο κύκλος του μουσικού παραγωγού είχε ήδη έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο μιας προεδρικής χάρης. Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Newsmax ότι δεν σκόπευε να δώσει χάρη στον Κομπς. «Ήμουν πολύ φιλικός μαζί του, τα πηγαίναμε καλά και έμοιαζε με καλό τύπο. Δεν τον γνώριζα καλά, αλλά όταν κατέβηκα στις εκλογές, ήταν πολύ εχθρικός απέναντί μου», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι αυτό «καθιστά πιο δύσκολη την απόφαση για χάρη».