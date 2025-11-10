Στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια πυρόλυσης ελαστικών στην Ευρώπη- Πού θα κατασκευαστεί

Η έγκριση χρηματοδότησης ύψου 29,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας, που ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα, ανοίγει τον δρόμο για την δημιουργία του εργοστασίου πυρόλυσης ελαστικών που έχει σχεδιάσει να δημιουργήσει η γερμανική εταιρεία Pyrum Innovations μέσω της «Θερμόλυσης Α.Ε.». Η ολική επένδυση φθάνει τα 100 εκατ. ευρώ και είναι υπερδιπλάσια της αρχικής.

Πυρόλυση 45.000 τόνων εξαντλημένων ελαστικών ετησίως

Συγκεκριμένα το εργοστάσιο πυρόλυσης σε ιδιόκτητη έκταση 45 στρεμμάτων στις Λιβανάτες Φθιώτιδας διαθέτει προγραμματισμένη χωρητικότητα περίπου 45.000 τόνων εξαντλημένων ελαστικών ετησίως, η μονάδα θα είναι διπλάσια από την αρχικά προγραμματισμένη και θα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες μονάδες πυρόλυσης στην Ευρώπη. Πίσω από την επένδυση βρίσκεται το κυπριακό επενδυτικό κεφάλαιο της Impactus Group. Πρόκειται για την δεύτερη επένδυση που θα υλοποιήσει στην χώρα μας καθώς είχε προηγηθεί πέρυσι μέσω της Curity Pharma η δημιουργία της υβριδικής θερμοκηπιακής μονάδας για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης στην Λάρισα.

Η γερμανική εταιρεία Pyrum Innovations, η οποία ανακυκλώνει φθαρμένα ελαστικά (στο τέλος του κύκλου της ζωής τους) με την τεχνολογία της πυρόλυσης, δηλαδή της θερμικής λύσης των χημικών δεσμών του άνθρακα, χωρίς οξυγόνο, αναμένεται να συμμετάσχει στην νέα επένδυση με ένα ποσοστό της τάξης του 10%. Η Pyrum, που έχει μετόχους τη γερμανική βιομηχανία χημικών Basf και την κατασκευάστρια ελαστικών Continental και συνεργάζεται με κολοσσούς όπως η Michelin και η Pirelli, κατέχει ηγετική θέση στην ανακύκλωση ελαστικών και στη μετατροπή τους σε δευτερογενείς πρώτες ύλες (π.χ. ανακτημένο πυρολιτικό υγρό) με μεγάλη χρησιμότητα για τη βιομηχανία.

Προχωρούν οι διαδικασίες

Με τις οικοδομικές και περιβαλλοντικές άδειες να έχουν ήδη εκδοθεί, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για την κατασκευή και οι άδειες για τη λειτουργία της νέας μονάδας στις Λιβανάτες, πράγμα που σημαίνει ότι το έργο είναι πλέον πλήρως έτοιμο να ξεκινήσει.Η μονάδα βασίζεται στην καινοτόμο τεχνολογία θερμόλυσης της Pyrum, με έως και έξι υπερσύγχρονους αντιδραστήρες Pyrum να αποτελούν τον πυρήνα της εγκατάστασης.

Επιπλέον, η Pyrum και η Thermo Lysi υπέγραψαν στα μέσα Μαΐου σύμβαση μηχανικής αξίας περίπου 2,2 εκατ. ευρώ. Η λεπτομερής μηχανική μελέτη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, ιδανικά, θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ελληνική νομοθεσία έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026. Επιπλέον, ένας ανάδοχος EPC θα αναλάβει την κατασκευή και την παραγγελία των εξαρτημάτων του εργοστασίου.