Auto & Moto Αυτοκίνητα Υβριδικό Αυτοκίνητο SUV MG Motors

Στην Ελλάδα το νέο υβριδικό SUV MG HS PHEV+

MG HS PHEV+: Προηγμένη Plug-In υβριδική τεχνολογία, κορυφαία απόδοση & μεγάλοι χώροι στην κατηγορία D-SUV από 32.900€.

Featured image
Γιώργος Σκευοφύλαξ avatar
Γιώργος Σκευοφύλαξ

Το MG HS PHEV+ αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid απόδοση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλό επίπεδο άνεσης για τον σύγχρονο οδηγό.

Με μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις και έμφαση στην ευρυχωρία, το MG HS PHEV+ προσφέρει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, εξασφαλίζοντας άνεση σε κάθε διαδρομή, ενώ η προσεγμένη ηχομόνωση και η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση ενισχύουν την οδηγική εμπειρία.

mg-hs-phev-3.jpg?v=0

Προηγμένη τεχνολογία PHEV+ νέας γενιάς

Στην plug-in hybrid έκδοση, το MG HS PHEV+ εξοπλίζεται με ένα προηγμένο σύστημα που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 272 ίππων και 350 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 183 ίππους και 340 Nm ροπής, ενώ ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 142 ίππους με θερμική απόδοση 43%, συμβάλλοντας σε υψηλή αποδοτικότητα και δυναμικές επιδόσεις.Η επιτάχυνση 0-100 km/h πραγματοποιείται σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα, προσφέροντας επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία.Το σύστημα διαθέτει μπαταρία 21,4 kWh (338V), επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως 103 km, ενώ η συνδυαστική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.065 km.

mg-hs-phev-charging.jpg?v=0

Παράλληλα, η κατανάλωση διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, από 0,54 l/100 km (CO₂: 46 g/km), καθιστώντας το MG HS PHEV+ μία ιδιαίτερα αποδοτική πρόταση. Το αυτόματο κιβώτιο 2 σχέσεων για τον θερμικό κινητήρα, σε συνδυασμό με τις 8 υβριδικές λειτουργίες και τα 3 προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport), εξασφαλίζουν βέλτιστη λειτουργία σε κάθε συνθήκη.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Το MG HS PHEV+ διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό από την έκδοση Exclusive, προσφέροντας υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:
• MG Pilot (συστήματα υποβοήθησης οδηγού)

mg-hs-phevinter.jpg?v=0

• LED προβολείς & φώτα ημέρας
• 12.3’’ ψηφιακός πίνακας οργάνων & 12.3’’ οθόνη αφής
• Δορυφορική πλοήγηση με αναγνώριση ορίων ταχύτητας
• Apple CarPlay & Android Auto
• Πίσω αισθητήρες & κάμερα
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού
• iSmart με δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου
• Vehicle-to-Load (V2L)

Στην έκδοση Luxury, ο εξοπλισμός ενισχύεται περαιτέρω με:
• Κάμερα 360° και εμπρός αισθητήρες
• Θερμαινόμενα καθίσματα
• Διζωνικό κλιματισμό
• Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών (hands-free)
• Ασύρματη φόρτιση κινητού
• Ηχοσύστημα 8 ηχείων

mg-hs-phevinter1.jpg?v=0

Άνεση και πρακτικότητα

Με μήκος 4.655 mm, μεταξόνιο 2.765 mm και μεγάλους εσωτερικούς χώρους, το MG HS PHEV+ προσφέρει κορυφαία άνεση στην κατηγορία.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 507 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως 1.484 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη καθημερινής χρήσης και ταξιδιού.

Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με έμφαση στην οδηγική ευχαρίστηση και την άνεση, ενώ η εκτεταμένη μελέτη ηχομόνωσης εξασφαλίζει ένα ήσυχο και ποιοτικό περιβάλλον στο εσωτερικό.

Ποιότητα και αξιοπιστία

Το MG HS PHEV+ έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε απαιτητικές συνθήκες, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας. Η προσεγμένη ποιότητα κατασκευής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της MG για μακροχρόνια σιγουριά.

mg-hs-phevinter2.jpg?v=0

Η καλύτερη πρόταση στην κατηγορία D-SUV

Η τιμή εκκίνησης του MG HS PHEV+ διαμορφώνεται από €32.900, καθιστώντας το μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid τεχνολογία, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και άμεση διαθεσιμότητα.

Τα χαρακτηριστικά του MG HS PHEV+ με μία ματιά

• Plug-in Hybrid+ τεχνολογία με ισχύ 272 ίππους

• Ηλεκτρική αυτονομία έως 103 χλμ

• Συνδυαστική αυτονομία έως 1.065 χλμ

• Επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα

• Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης, τεχνολογίας και ασφάλειας

• Εγγύηση 7 ετών / 150.000 χλμ

• Τιμή από 32.900 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο Δίκτυο της MG σε όλη την Ελλάδα για να κλείσετε ένα test drive ή την επίσημη ιστοσελίδα www.mgmotor.gr.

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader