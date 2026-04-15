Στην Ελλάδα το νέο υβριδικό SUV MG HS PHEV+

Το MG HS PHEV+ αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid απόδοση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλό επίπεδο άνεσης για τον σύγχρονο οδηγό.

Με μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις και έμφαση στην ευρυχωρία, το MG HS PHEV+ προσφέρει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, εξασφαλίζοντας άνεση σε κάθε διαδρομή, ενώ η προσεγμένη ηχομόνωση και η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση ενισχύουν την οδηγική εμπειρία.

Προηγμένη τεχνολογία PHEV+ νέας γενιάς

Στην plug-in hybrid έκδοση, το MG HS PHEV+ εξοπλίζεται με ένα προηγμένο σύστημα που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 272 ίππων και 350 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 183 ίππους και 340 Nm ροπής, ενώ ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 142 ίππους με θερμική απόδοση 43%, συμβάλλοντας σε υψηλή αποδοτικότητα και δυναμικές επιδόσεις.Η επιτάχυνση 0-100 km/h πραγματοποιείται σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα, προσφέροντας επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία.Το σύστημα διαθέτει μπαταρία 21,4 kWh (338V), επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως 103 km, ενώ η συνδυαστική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.065 km.

Παράλληλα, η κατανάλωση διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, από 0,54 l/100 km (CO₂: 46 g/km), καθιστώντας το MG HS PHEV+ μία ιδιαίτερα αποδοτική πρόταση. Το αυτόματο κιβώτιο 2 σχέσεων για τον θερμικό κινητήρα, σε συνδυασμό με τις 8 υβριδικές λειτουργίες και τα 3 προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport), εξασφαλίζουν βέλτιστη λειτουργία σε κάθε συνθήκη.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Το MG HS PHEV+ διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό από την έκδοση Exclusive, προσφέροντας υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

• MG Pilot (συστήματα υποβοήθησης οδηγού)

• LED προβολείς & φώτα ημέρας

• 12.3’’ ψηφιακός πίνακας οργάνων & 12.3’’ οθόνη αφής

• Δορυφορική πλοήγηση με αναγνώριση ορίων ταχύτητας

• Apple CarPlay & Android Auto

• Πίσω αισθητήρες & κάμερα

• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού

• iSmart με δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου

• Vehicle-to-Load (V2L)



Στην έκδοση Luxury, ο εξοπλισμός ενισχύεται περαιτέρω με:

• Κάμερα 360° και εμπρός αισθητήρες

• Θερμαινόμενα καθίσματα

• Διζωνικό κλιματισμό

• Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών (hands-free)

• Ασύρματη φόρτιση κινητού

• Ηχοσύστημα 8 ηχείων

Άνεση και πρακτικότητα

Με μήκος 4.655 mm, μεταξόνιο 2.765 mm και μεγάλους εσωτερικούς χώρους, το MG HS PHEV+ προσφέρει κορυφαία άνεση στην κατηγορία.



Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 507 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως 1.484 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη καθημερινής χρήσης και ταξιδιού.



Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με έμφαση στην οδηγική ευχαρίστηση και την άνεση, ενώ η εκτεταμένη μελέτη ηχομόνωσης εξασφαλίζει ένα ήσυχο και ποιοτικό περιβάλλον στο εσωτερικό.

Ποιότητα και αξιοπιστία

Το MG HS PHEV+ έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε απαιτητικές συνθήκες, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας. Η προσεγμένη ποιότητα κατασκευής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της MG για μακροχρόνια σιγουριά.

Η καλύτερη πρόταση στην κατηγορία D-SUV

Η τιμή εκκίνησης του MG HS PHEV+ διαμορφώνεται από €32.900, καθιστώντας το μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid τεχνολογία, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και άμεση διαθεσιμότητα.

Τα χαρακτηριστικά του MG HS PHEV+ με μία ματιά

• Plug-in Hybrid+ τεχνολογία με ισχύ 272 ίππους

• Ηλεκτρική αυτονομία έως 103 χλμ

• Συνδυαστική αυτονομία έως 1.065 χλμ

• Επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα

• Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης, τεχνολογίας και ασφάλειας

• Εγγύηση 7 ετών / 150.000 χλμ

• Τιμή από 32.900 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο Δίκτυο της MG σε όλη την Ελλάδα για να κλείσετε ένα test drive ή την επίσημη ιστοσελίδα www.mgm otor.gr.