Στην κορυφή της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας στοχεύει η κινεζική BYD

Έκπληξη στις αγορές προκάλεσε η ανακοίνωση της κινεζικής κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων (EV), η οποία στοχεύει να ξεπεράσει την Toyota και να γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.



Στοχεύοντας στην κορυφαία θέση που κατέχει εδώ και καιρό η Toyota, ο ιδρυτής και πρόεδρος της BYD, Wang Chuanfu, δήλωσε βέβαιος ότι η εταιρεία του μπορεί να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της σε ολόκληρο τον κόσμο, με τη βοήθεια των εξελίξεων στην τεχνολογία των μπαταριών και της ταχείας φόρτισης, καθώς και μέσω της αυξανόμενης παραγωγής στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.



«Η BYD θα γίνει πραγματικά η νούμερο ένα αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως σε επίπεδο κλίμακας μέσα σε πέντε χρόνια», δήλωσε κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στο Σενζέν.



Ταυτόχρονα, η BYD ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διαθέσει σχεδόν 1,8 δισ. λιρών στην Ευρώπη με σκοπό την ανάπτυξη υποδομών για την «υπερ-ταχεία φόρτιση» των αυτοκινήτων της μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.



Η BYD, που εδρεύει στη νότια Κίνα, ξεπέρασε από τα τέλη της περυσινής χρονιάς την Tesla του Έλον Μασκ και έγινε η μεγαλύτερη κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως βάσει πωλήσεων.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η επικεφαλής της εταιρείας για τη διεθνή επέκτασή της, Stella Li, δήλωσε ότι η BYD θα ξεκινήσει τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων στο νέο της εργοστάσιο στην Ουγγαρία το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Και πρόσθεσε ότι η BYD «πάγωσε» τις εργασίες για ένα εργοστάσιο στην Τουρκία προκειμένου να επικεντρωθεί στην παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η τοπική συναρμολόγηση οχημάτων θα τη βοηθήσει να αποφύγει τους δασμούς που επιβλήθηκαν στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα πριν από δύο χρόνια.



Η BYD στην Ουγγαρία βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπη με κατηγορίες για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς αγωνίζεται να κατασκευάσει το πρώτο της ευρωπαϊκό εργοστάσιο χρησιμοποιώντας Κινέζους εργάτες.



Επιπλέον, η Κινεζική εταιρεία αντιμετωπίζει και κατηγορίες ότι χώμα από τις εκσκαφές στο εργοτάξιο του εργοστασίου στο Σέγκεντ απορρίφθηκε σε γειτονικές εκτάσεις, μολύνοντάς τις. Μάλιστα, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην καταστροφή των επηρεαζόμενων καλλιεργειών.



Η BYD δέχεται επίσης και από τις ΗΠΑ, όπου το Πεντάγωνο την πρόσθεσε σε μια λίστα με «κινεζικές στρατιωτικές εταιρείες» που θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις ανταγωνίζονται άμεσα μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.



Το Πεκίνο απάντησε ότι θεωρεί πως η προσθήκη της εταιρείας στη λίστα των ΗΠΑ «στερείται πραγματικής βάσης».