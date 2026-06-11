ΗΠΑ: Στη λίστα με τις εταιρείες που έχουν σχέση με τον κινεζικό στρατό η BYD

Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν αρκετές μεγάλες κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba και της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD, σε μια λίστα εταιρειών που φέρεται να έχουν σχέσεις με τον κινεζικό στρατό.

Η λίστα του Αμερικανικού υπουργείου Άμυνας έχει ως στόχο να προειδοποιήσει τους εγχώριους οργανισμούς για τους κινδύνους που ενέχει η συνεργασία με αυτές τις κινεζικές επιχειρήσεις, ωστόσο, όπως επισημαίνει το BBC, η συμπερίληψή των εν λόγω εταιρειών στη λίστα δεν σημαίνει ότι τους επιβάλλονται άμεσα κυρώσεις.

Η πρεσβεία της Κίνας στις ΗΠΑ δήλωσε στο BBC ότι η λίστα «κάνει διακρίσεις» και τόνισε ότι οι κινεζικές εταιρείες συμμορφώνονται αυστηρά με τη νομοθεσία στο εξωτερικό, δηλαδή των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Η λίστα, γνωστή ως Section 1260H, ανακοινώθηκε με ανάρτηση στο Ομοσπονδιακό Μητρώο και κατονομάζει μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες της Κίνας – μια κίνηση που κινδυνεύει να οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Οι εταιρείες είναι οι εξής:

Εταιρεία Κλάδος Δραστηριότητας Θέση στη Λίστα Alibaba Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Τεχνολογία Νέα προσθήκη BYD Ηλεκτρικά Οχήματα (EV) Νέα προσθήκη Baidu Τεχνολογία & Τεχνητή Νοημοσύνη Νέα προσθήκη Nio Ηλεκτρικά Οχήματα (EV) Νέα προσθήκη Comac Αεροναυπηγική Νέα προσθήκη Tencent Τεχνολογία & Social Media Υπήρχε στη Λίστα Huawei Τηλεπικοινωνίες & Τεχνολογία Υπήρχε στη Λίστα DJI Κατασκευή Drones Υπήρχε στη Λίστα CATL Κατασκευή Μπαταριών Υπήρχε στη Λίστα

Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό Πεντάγωνο επισημαίνει 188 «κινεζικές στρατιωτικές εταιρείες», οι οποίες θεωρείται ότι απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στην παροχή εμπορικών υπηρεσιών. Ορισμένες από αυτές ανταγωνίζονται άμεσα μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε κλάδους όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και η τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, η BYD, η οποία δεν εξάγει τα αυτοκίνητά της στις ΗΠΑ, ξεπέρασε στις αρχές της χρονιάς την Tesla και έγινε η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται ειδικούς αναλυτές, το Πεκίνο πιθανότατα θα θεωρήσει την κίνηση αυτή ως μια «μορφή οικονομικού πολέμου». Αυτό ίσως έχει ως αποτέλεσμα, η Κίνα να δώσει μία απάντηση του τύπου «οφθαλμός αντί οφθαλμού», προσθέτοντας αμερικανικές εταιρείες σε μια δική της αντίστοιχη λίστα, ή να αντιδράσει με κάποια μορφή διπλωματικής πίεσης.

Πάντως, οι ΗΠΑ φαίνεται να έχουν κατηγορήσει τις παραπάνω εταιρείες για τη συμμετοχή τους σε κρατικά προγράμματα και όχι βάσει σαφών αποδείξεων για συμβόλαια με τον κινεζικό στρατό, τονίζουν οι ειδικοί.

Άλλες κινεζικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι η κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων Nio και η κατασκευάστρια αεροσκαφών Comac. Ενώ στη λίστα παραμένουν \οι τεχνολογικοί κολοσσοί Tencent και Huawei, η παραγωγός drones DJI και η κατασκευάστρια μπαταριών CATL.

Το 2019, η Ουάσιγκτον απαγόρευσε στις αμερικανικές εταιρείες να συνεργάζονται με τη Huawei, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Κίνας, λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια. Από την πλευρά της, η Huawei έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι η χρήση των προϊόντων της ενέχει κινδύνους ασφαλείας και δηλώνει ότι είναι ανεξάρτητη από την κινεζική κυβέρνηση.