Στο εδώλιο για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων η Ασημακοπούλου - Αρνείται κάθε ευθύνη

Αρνήθηκε τις κατηγορίες της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, μέσω του συνηγόρου της, στη δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

«Δεν γνώριζε ότι ήταν απόρρητο. Δεν είχε καν υπόνοια πως ήταν παράνομο. Καμία αθέμιτη ενέργεια πράξη εκ μέρους της», είπε στην αρχή της διαδικασίας ο δικηγόρος της, που την εκπροσώπησε στο δικαστήριο.

Στο εδώλιο μαζί με την πρώην ευρωβουλευτή κάθονται ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Οι άλλοι δύο εκ των κατηγορούμενων δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν το περιεχόμενο του αρχείου ενώ ο κ. Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε ότι έλαβε νομίμως το αρχείο. Σύμφωνα με την υπεράσπιση του , λόγω της θέσης του ,τότε , είχε λάβει το αρχείο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, από τον Μένιο Κορομηλά ο οποίος του το προώθησε. Ο ίδιος το προώθησε στην κ. Μισέλ Ασημακοπούλου ως εκπρόσωπο Τύπου της ευρωομάδας.

Όπως ανέφερε η υπεράσπιση του, προώθησε το υλικό στην κ. Ασημακοπούλου όχι για τον σκοπό που το χρησιμοποίησε, αλλά για θέματα προώθησης επιστολικής ψήφου.

Στην δίκη έχουν δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας 92 παθόντες, κάτοικοι κατά τον επίδικο χρόνο , εξωτερικού.

«Μας έβγαζε τρελούς»

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο πρώτος εκ των παθόντων, Μηχανικός, κάτοικος Λονδίνου όταν έγινε η διαρροή.

«Εξεπλάγην που έλαβα τέτοιο mail. Το συζητήσαμε με άλλους Έλληνες του εξωτερικού και συνειδητοποιήσαμε πως όσοι είχαμε δώσει στοιχεία για εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, είχαμε λάβει mail από την Ασημακοπούλου».

Ο μάρτυρας περιέγραψε τις συνεννοήσεις που έκαναν όσοι έλαβαν το επίμαχο μήνυμα και τις ενέργειες που έκαναν με πρώτη την καταγγελία που έγινε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε ερώτηση της Υποστήριξη της Κατηγορίας για τα δεδομένα που είχαν δώσει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο μάρτυρας απάντησε: «Σχεδόν τα πάντα. Διεύθυνση, τηλέφωνα, mail, φορολογικές δηλώσεις τελευταίων ετών μέσω Taxis. Ήταν σοκαριστικό. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το κράτος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο».

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση της κ. Ασημακοπούλου όπως προβάλλονταν από τα Μέσα Ενημέρωσης ο μάρτυρας είπε πως

«Από τις δηλώσεις της κατηγορουμένης βλέπαμε μία άρνηση. Το συζητάγαμε. Αισθανόμασταν ότι ουσιαστικά μας έβγαζε τρελούς».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου.