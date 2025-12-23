Στο φως άλλες 8.000 φωτογραφίες του Έπσταϊν - Οι Δημοκρατικοί «βλέπουν» απόκρυψη στοιχείων για Τραμπ

Τουλάχιστον 8.000 νέα έγγραφα προερχόμενα από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στην δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή φουντώνουν οι φωνές των Δημοκρατικών για παρακράτηση πληροφοριών στην δημοσίευση των ντοκουμέντων του φακέλου.

Τα νέα έγγραφα περιλαμβάνουν βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα, ανάμεσά τους και φωτογραφίες από τις κάμερες παρακολούθησης του κελιού του Τζέφρι Έπσταϊν που χρονολογούνται από τον Αύγουστο 2019, όταν βρέθηκε νεκρός. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέβασε online περί τους 11.000 συνδέσμους με νέα έγγραφα, ωστόσο ορισμένοι δεν οδηγούν πουθενά.

Second big batch of Epstein files includes many mentions of Trump https://t.co/no9dia9Wpu — David Alexander (@davidalexander5) December 23, 2025

Οι Δημοκρατικοί «βλέπουν» απόκρυψη στοιχείων για Τραμπ

Ενώ η κατάθεση ολόκληρου του φακέλου έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, από την πλευρά τους κυβερνητικοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι χρειάζονται παραπάνω χρόνο για ασφάλεια.

Από την πλευρά τους όμως, οι Δημοκρατικοί εκλαμβάνουν αυτή την καθυστέρηση ως πολιτικό ελιγμό με στόχο την αποφυγή δημοσίευσης πληροφοριών επιβαρυντικών για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες στο πλευρό του Έπσταϊν.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μία απόπειρα απόκρυψης», κατήγγειλε χθες ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, υποβάλλοντας πρόταση νόμου για την ενίσχυση της πίεσης επί του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο «παραβιάζει τον νόμο» αφού δεν δημοσίευσε το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να προστατεύει τους πλούσιους και τους ισχυρούς κατά των οποίων δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες» στην υπόθεση αυτή, κατήγγειλε από την πλευρά του ο δημοκρατικός βουλευτής Ρο Χάνα, εκ των συντακτών του νόμου που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στην δημοσίευση όλων των εγγράφων της υπόθεσης και ζήτησε την δημοσίευση συγκεκριμένων εγγράφων του φακέλου.

Έπειτα από πολύμηνες πιέσεις, ο Τραμπ αναγκάσθηκε να υποχωρήσει στην πίεση Δημοκρατικών αλλά και Ρεπουμπλικανών του Κογκρέσου και επικύρωσε τον Νοέμβριο νόμο που επιβάλλει την δημοσίευση του συνόλου των μη απορρήτων εγγράφων του φακέλου του σκανδάλου Έπσταϊν.