ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δημοσίευση των πολυσυζητημένων αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άρχισε να δημοσιεύει έγγραφα από τα αρχεία Τζέφρι Έπσταϊν, που έχει στην κατοχή του σχετικά με τη ζωή, τον θάνατο και την ποινική έρευνα του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα. Ξεκαθαρίζεται ωστόσο πως το γεγονός ότι κάποιος αναφέρεται ή απεικονίζεται στα αρχεία δεν αποτελεί ένδειξη παράνομης πράξης.

Σύμφωνα με το νόμο, το υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν υποχρεωμένο να αναρτήσει τα έγγραφα σε έναν ιστότοπο και να τα καταστήσει διαθέσιμα για λήψη και αναζήτηση. Πολλά από τα αρχεία που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή είναι ήδη δημόσια. Πρόκειται για τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν και είναι ξεχωριστά από τα άλλα έγγραφα και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν αντιμέτωπο με νομική προθεσμία για την αποδέσμευση των αρχείων έως την Παρασκευή (19/12), μετά από μήνες πίεσης προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τόσο εντός όσο και εκτός του κόμματός του.



Τα έγγραφα είναι πιθανό να περιλαμβάνουν αποσπασματικές διαγραφές ή λογοκριμένα σημεία, ενώ ορισμένα ενδέχεται να μη δοθούν στη δημοσιότητα εφόσον συνδέονται με εν εξελίξει ποινική έρευνα, αποκαλύπτουν ταυτότητες θυμάτων ή περιέχουν υλικό κακοποίησης.

U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Το γεγονός ότι κάποιος αναφέρεται ή απεικονίζεται στα αρχεία δεν αποτελεί ένδειξη παράνομης πράξης. Πολλοί από όσους έχουν ταυτοποιηθεί σε άλλες δημοσιεύσεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Το πρωί της Παρασκευής, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες» σελίδες θα δημοσιευτούν την Παρασκευή, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες.

REUTERS/Jonathan Ernst

Η δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν είναι η τελευταία εξέλιξη σε μια πολιτική ιστορία που έχει ακολουθήσει τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ και έχει προκαλέσει διακομματική αντίδραση στα αντικρουόμενα και μεταβαλλόμενα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ επί του θέματος.



Ο Τραμπ ενίσχυσε τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τα αρχεία που σχετίζονται με τον κάποτε φίλο του Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, υποσχόμενος να δημοσιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τα εγκλήματα και τους δεσμούς του χρηματιστή με ισχυρά πρόσωπα, τις οποίες, όπως ισχυρίστηκε, συγκαλύπτονταν από την κυβέρνηση.