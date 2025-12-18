Στο φως νέες φωτογραφίες του Έπσταϊν με τον Τσόμσκι σε ιδιωτικό τζετ - Η αναφορά στη «Λολίτα»

Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις επαφές του Τζέφρι Έπσταϊν έφεραν στο φως οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.

Μεταξύ των «πρωταγωνιστών» στις 68 εικόνες που δημοσιεύθηκαν εμφανίζονται: ο Ντέιβιντ Μπρουκς (αρθρογράφος των New York Times), ο μάγος Ντέιβιντ Μπλέιν, ο Γούντι Άλεν, ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ο πολιτικός και θεωρητικός Νόαμ Τσόμσκι και ο πρώην στρατηγικός αναλυτής του Λευκού Οίκου επί Τραμπ, Στιβ Μπάνον.

Ωστόσο, οι πιο ανησυχητικές εικόνες είναι ένα σύνολο με αποσπάσματα από το κλασικό και αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντιμίρ Ναμπόφ «Λολίτα», όπου ένας παιδεραστής εκμεταλλεύεται ένα νεαρό κορίτσι.

«Ήταν η Ντολόρες στη διακεκομμένη γραμμή», αναφέρει ένα απόσπασμα, προφανώς γραμμένο με μαρκαδόρο κατά μήκος της καμπύλης της σπονδυλικής στήλης μιας άγνωστης γυναίκας.

«Ήταν η Λο, η απλή Λο, το πρωί, ύψους 1,20 μ. μέσα σε μια κάλτσα», αναφέρει ένα άλλο απόσπασμα γραμμένο στο εσωτερικό του αριστερού ποδιού μιας γυναίκας, ενώ ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος διακρίνεται στο βάθος.

Νέα ντοκουμέντα από τη δράση του Τζέφρι Έπσταιν / Reuters

Οι υπόνοιες για διακίνηση λευκής σαρκός

Σε μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη δείχνει τον Έπσταϊν να φοράει γυαλιά, περιτριγυρισμένο από τρεις γυναίκες με μαυρισμένα πρόσωπα και σε πόζες που θυμίζουν τουρκικό χαρέμι.

Ένα άλλο σύνολο εννέα φωτογραφιών δείχνει διαβατήρια, βίζες και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα με τα περισσότερα στοιχεία ταυτοποίησης να έχουν αποκρυφθεί — υποδηλώνοντας ότι ο Έπσταϊν διακινούσε γυναίκες από τη Ρωσία, το Μαρόκο, την Ιταλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Νότια Αφρική, την Ουκρανία και τη Λιθουανία για τις άθλιες απολαύσεις του.

Εν τω μεταξύ, ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός μηνύματος κειμένου από ένα άγνωστο άτομο αναφέρεται σε μια επαφή που «ζητάει 1000 δολάρια [sic] ανά κορίτσι» πριν προτείνει: «Ίσως κάποιος να είναι καλός για την J;»

Στη συνέχεια, ο Έπσταϊν φαίνεται να μοιράζεται πληροφορίες ταυτοποίησης για μια 18χρονη Ρωσίδα, όπως «Ύψος», «Μετρήσεις», «Βάρος» και αν διαθέτει βίζα που επιτρέπει βραχυπρόθεσμα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η δημοσίευση της Πέμπτης έγινε μία ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας που όρισε το Κογκρέσο για το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλες τις πληροφορίες που κατέχει σε σχέση με την περιβόητη υπόθεση.

«Θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε φωτογραφίες και έγγραφα για να παρέχουμε διαφάνεια στον αμερικανικό λαό», ανέφεραν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων σε ανακοίνωσή τους στο X που συνοδεύει την δημοσίευση. «Ήρθε η ώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει τα αρχεία».