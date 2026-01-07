Στο Ηράκλειο εκτός από τα σκουπίδια, «αβγατίζουν» επίσης οι …λακκούβες και τα ατυχήματα

Αν οι λακκούβες ήταν Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος, το Ηράκλειο θα ακτινοβολούσε στα πέρατα της οικουμένης. Ποιο Παρίσι, ποια Νέα Υόρκη. «Σκόνη» θα έκανε τις μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου. Δυστυχώς, όμως, οι λακκούβες είναι σκέτος …μπελάς. Και τα κακά νέα είναι ότι μετά και τις εργασίες για τις οπτικές ίνες, οι λακκούβες έχουν «αβγατίσει» στους δρόμους του Ηρακλείου. «Χάσκουν» στη μέση του δρόμου. Παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις και διαμαρτυρίες, παρά τα συνεχή τα τροχαία με τραυματισμούς, κάποιοι κάνουν πως δεν βλέπουν και δεν ακούν, προσποιούμενοι ότι δεν ξέρουν.

