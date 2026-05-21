Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό μετά από τροχαίο - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Γνώμες Πολιτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης Σκάνδαλο Υποκλοπών

Στο ΠΑΣΟΚ (πάντως) βλέπουν διαρροές... δυο ταχυτήτων

Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας / Φωτ. Αρχείου Eurokinissi
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας / Φωτ. Αρχείου Eurokinissi
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τελικά όμως ήταν ή δεν ήταν «κοινοβουλευτική εκτροπή» οι διαρροές από το ΠΑΣΟΚ του διαλόγου του προέδρου της ΕΥΠ με το Νίκο Ανδρουλάκη στην Επιτροπή Θεσμών;

Ο Νικήτας Κακλαμάνης και το Μαξίμου λένε πως ήταν και παραήταν, παραπέμποντας το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας και υπογραμμίζοντας ακόμη και την ποινική διάσταση της υπόθεσης.

Στην Χαριλάου Τρικούπη το διαβάζουν αλλιώς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι όλα αυτά γίνονται για να πέσει σκοτάδι και να μην ενημερωθεί η κοινή γνώμη.

Δεν θα πάρω ανοιχτά θέση στην αντιπαράθεση. Θα σημειώσω απλά ότι κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής για τις υποκλοπές το 2022 που κι αυτή διεξαγόταν με υποχρέωση τήρησης απορρήτου, έβγαιναν ωραιότατες διαρροές και πληροφορίες συνόδευαν τα ρεπορτάζ των συναδέλφων σε ιστοσελίδες και εφημερίδες.

Οπότε οι πασόκοι βλέπουν πως εδώ πρόκειται για διαρροές... δυο ταχυτήτων. Και μια επιλεκτική ευαισθησία εκ μέρους της κυβέρνησης.

Η μόνη λεπτομέρεια είναι πως καμία από τις τότε διαρροές- που λογικά επικαλείται το ΠΑΣΟΚ -δεν μπήκε σε επίσημο χαρτί από κάποιο γραφείο Τύπου επισημοποιώντας κατ' αυτόν τον τρόπο το «σπάσιμο» του απορρήτου. 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης Σκάνδαλο Υποκλοπών

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader