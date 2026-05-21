Στο ΠΑΣΟΚ (πάντως) βλέπουν διαρροές... δυο ταχυτήτων

Τελικά όμως ήταν ή δεν ήταν «κοινοβουλευτική εκτροπή» οι διαρροές από το ΠΑΣΟΚ του διαλόγου του προέδρου της ΕΥΠ με το Νίκο Ανδρουλάκη στην Επιτροπή Θεσμών;

Ο Νικήτας Κακλαμάνης και το Μαξίμου λένε πως ήταν και παραήταν, παραπέμποντας το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας και υπογραμμίζοντας ακόμη και την ποινική διάσταση της υπόθεσης.

Στην Χαριλάου Τρικούπη το διαβάζουν αλλιώς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι όλα αυτά γίνονται για να πέσει σκοτάδι και να μην ενημερωθεί η κοινή γνώμη.

Δεν θα πάρω ανοιχτά θέση στην αντιπαράθεση. Θα σημειώσω απλά ότι κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής για τις υποκλοπές το 2022 που κι αυτή διεξαγόταν με υποχρέωση τήρησης απορρήτου, έβγαιναν ωραιότατες διαρροές και πληροφορίες συνόδευαν τα ρεπορτάζ των συναδέλφων σε ιστοσελίδες και εφημερίδες.

Οπότε οι πασόκοι βλέπουν πως εδώ πρόκειται για διαρροές... δυο ταχυτήτων. Και μια επιλεκτική ευαισθησία εκ μέρους της κυβέρνησης.

Η μόνη λεπτομέρεια είναι πως καμία από τις τότε διαρροές- που λογικά επικαλείται το ΠΑΣΟΚ -δεν μπήκε σε επίσημο χαρτί από κάποιο γραφείο Τύπου επισημοποιώντας κατ' αυτόν τον τρόπο το «σπάσιμο» του απορρήτου.