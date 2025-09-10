Στον... Θεό η αμερικανική αγορά ακινήτων – Έφτασε τα 55 τρισεκατομμύρια δολάρια

Η αγορά σπιτιού γίνεται όλο και πιο ακριβή τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο το Δυτικό κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αξία των ακινήτων έχει εκτοξευθεί κατά 57% από το 2020 και διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα ιστορικά επίπεδα – ρεκόρ των 55 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό σημαίνει ότι μόλις μέσα σε πέντε χρόνια, η αξία των ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 20 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η κολοσσιαία εταιρεία real estate, Zillow.

Τα ευρήματα από την έρευνα της Zillow δείχνουν μία αγορά ακινήτων που παραμένει ιστορικά ακριβή, με τις τιμές να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων αποθαρρύνουν πολλούς υποψήφιους αγοραστές, ενώ αναγκάζουν περισσότερους πωλητές να μειώσουν τις τιμές που ζητούν.

Στον... Θεό η αμερικανική αγορά ακινήτων

Η άνοδος των τιμών έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με την αξία των ακινήτων στη Νέα Υόρκη να έχει αυξηθεί μέσα σε πέντε χρόνια κατά 216 δισεκατομμύρια δολάρια και να ακολουθούν με μικρή διαφορά το Νιου Τζέρσεϊ, το Ιλινόις και η Πενσιλβάνια.

Αντιθέτως, στις περιοχές στις οποίες καταγράφηκε σημαντική αύξηση των τιμών ακινήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας χάθηκαν πολλά δισεκατομμύρια φέτος. Πρόκειται για Πολιτείες, όπως η Φλόριντα, η Καλιφόρνια και το Τέξας που τράβηξαν τους αγοραστές, λόγω του καλού καιρού – και συχνά λόγω των χαλαρών μέτρων για τον Covid – αλλά πλέον βλέπουν τη ζήτηση για ακίνητα να μειώνεται δραματικά.

Εταιρείες real estate σε Φλόριντα, Καλιφόρνια και Τέξας μάλιστα υποστηρίζουν ότι έχουν αυξηθεί τα απούλητα σπίτια, με αποτέλεσμα οι πωλητές να ρίχνουν τις τιμές στους υποψήφιους αγοραστές για να τους προσελκύσουν.

Αυτό οφείλεται εν μέρει και στην αύξηση των ασφαλίστρων για τα σπίτια, καθώς και στην άνοδο της φορολογίας. Ειδικά όσον αφορά τις ασφάλειες, οι εν λόγω Πολιτείες είναι ιδιαιτέρως επιρρεπείς στα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχει φέρει η κλιματική αλλαγή, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ασφάλιστρα.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και η ευρωπαϊκή αγορά όπου οι παραδοσιακά δυνατές δυτικές χώρες έχουν δώσει τη θέση τους στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου το real estate ανθίζει.

Για παράδειγμα, στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους, οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευτεί κατά 170% τα τελευταία δέκα χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ. Ενώ οι τιμές πώλησης ακινήτων μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2024 ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 10%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, και η τάση συνεχίζει και φέτος να είναι ανοδική.

Σε σχετική έρευνα, δεύτερη στις προτιμήσεις των επενδυτών έρχεται η Εσθονία, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ρουμανία. Πολλά υποσχόμενη είναι και η αγορά real estate της Ιρλανδίας, με υψηλές αποδόσεις κυρίως χάρη στα αυξημένα ενοίκια.

Ευκαιρίες βρίσκει κανείς και σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Πολωνία, με τις αυξήσεις στα ακίνητα να διαμορφώνονται για το 2024 στο 9,8%, στο 6,7% και στο 17,7%, αντίστοιχα.

Αντιθέτως, δυσοίωνα είναι τα πράγματα για χώρες όπως το Βέλγιο και η Γαλλία, ενώ οι επενδυτές δείχνουν επίσης να κατευθύνονται και προς τις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.