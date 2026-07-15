Στο ξενοδοχείο της 3ης του Σεπτέμβρη

Με εξαίρεση τις συνεντεύξεις Τύπου και τις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου που διεξάγονται στην Χαριλάου Τρικούπη, όλες οι υπόλοιπες κομματικές δράσεις οργάνων του ΠΑΣΟΚ που είναι πολυμελή και θέλουν τηλεοπτική κάλυψη γίνονται αναγκαστικά (λόγω έλλειψης χώρου) σε αίθουσες ξενοδοχείων.

Παραδοσιακά επιλεγόταν (και συνεχίζει να επιλέγεται) ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή της Καισαριανής. Εσχάτως όμως έχει προστεθεί στη λίστα και ένα χώρος (επίσης ξενοδοχείο) που έχει και βαρύ ιστορικό συμβολισμό για το ΠΑΣΟΚ, καθότι εκεί πριν από 52 χρόνια είχε παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Εκεί λοιπόν συνεδρίασαν χθες οι Κύκλοι Δημόσιας Πολιτικής υπό το Νίκο Ανδρουλάκη, πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ανδρέα να τους σκεπάζει και να τους καθοδηγεί.

Υ.Γ. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι ο επιχειρηματίας, στον οποίο ανήκει το ξενοδοχείο έχει διατηρήσει σε περίοπτη θέση επιγραφή με φωτογραφία του αείμνηστου ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, που θυμίζει την ιστορικότητα του χώρου. Σεβασμός στην ιστορία αλλά και επιχειρηματικά έξυπνη κίνηση, ιδίως αν πελάτες είναι παλαιοΠΑΣΟΚοι και όχι μόνο.