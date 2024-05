Ξεκινάμε με την αναμέτρηση της Νότιγχαμ με την Τσέλσι στις 19:30. Η γηπεδούχος πήρε σπουδαία νίκη την περασμένη αγωνιστική , καθώς επικράτησε με 3-1 της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Ένα αποτέλεσμα που την ανέβασε στην 17η θέση της βαθμολογίας με 29 βαθμούς, αλλά συνεχίζει να δίνει μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία. Από την άλλη, η Τσέλσι έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω της, πανηγυρίζοντας δύο σερί τρίποντα. Αρχικά, κόντρα στη Τότεναμ με 2-0 κι έπειτα επί της Γουέστ Χαμ με το εμφατικό 5-0. Έτσι βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ να σημειωθεί ότι στους τελευταίους 9 από 10 αγώνες της Τσέλσι, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Πρέμιερ Λιγκ).

Τέλος, η Τσέλσι έφερε ισοπαλία στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εκτός έδρας στη διοργάνωση. Θα πάμε με τα γκολ και συγκεκριμένα με το Over 3.5 μιας και η επίθεση της Τσέλσι έχει πάρει φωτιά στα τελευταία παιχνίδια. Το συγκεκριμένο σημείο το βρίσκουμε στο 2.27.

Συνεχίζουμε στη Γερμανία και συγκεκριμένα με την αναμέτρηση της Μάιντς με τη

Ντόρτμουντ στις 19:30. Αήττητη αλλά και χωρίς νίκη παραμένει στα τρία τελευταία παιχνίδια η Μάιντς, μιας και κατέκτησε τρεις διαδοχικές ισοπαλίες. Έτσι σήμερα βρίσκεται στην 16η θέση της Bundesliga με 29 βαθμούς. Από την άλλη, η Ντόρτμουντ έχει τα πάνω και τα κάτω της στο πρωτάθλημα. Στα τελευταία έξι ματς μετράει τρεις νίκες, μία ισοπαλία αλλά και δύο ήττες, ούσα 5η στην κατάταξη με 50 βαθμούς. Πάντως, η Ντόρτμουντ νίκησε στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εκτός έδρας στη διοργάνωση Μπουντεσλίγκα, ενώ μάλιστα νικούσε στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εκτός έδρας.

Προτιμότερο όμως να πάμε με τα γκολ και συγκεκριμένα με το Over 3.5 σε απόδοση 2.27.

Την ίδια ώρα έχουμε το Γρανάδα – Ρεάλ. Έπειτα από δύο νίκες και μία ισοπαλία ήρθε και η ήττα για την Γρανάδα την περασμένη αγωνιστική, η οποία σήμερα βρίσκεται στην 19η θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς. Από την άλλη η Ρεάλ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας καθώς επικράτησε με 3-0 της Κάντιθ και σε συνδυασμό με την ήττα της Μπαρτσελόνα από την Χιρόνα, κατέκτησε τη La Liga. Να σημειωθεί ότι η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε στους τελευταίους 7 αγώνες στη διοργάνωση Λα Λίγκα, ενώ νικούσε στο ημίχρονο στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Από την άλλη, η Γρανάδα δεν έχει κερδίσει κανέναν από τους τελευταίους 15 αγώνες ενάντια στην Ρεάλ. Θα κρατήσουμε το 2 & G/G σε απόδοση 2.85.

Κλείνουμε την τετράδα μας με το Κάλιαρι – Μίλαν στις 21:45. Σε καθοδική πορεία βρίσκεται η Μίλαν, η οποία αγνοεί το τρίποντο στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος, μετρώντας τρεις ισοπαλίες και μία ήττα. Ένας απολογισμός που την έχει αφήσει στην δεύτερη θέση της κατάταξης, πίσω από την πρωταθλήτρια Ίντερ, με 71 βαθμούς. Από την άλλη, η Κάλιαρι παραμένει χωρίς τρίποντο στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της Serie A, έχοντας τρεις ισοπαλίες και μία ήττα, ούσα 15η στην κατάταξη με 33 βαθμούς. Να σημειωθεί ότι στους τελευταίους 6 από 7 αγώνες της Μίλαν, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (στη διοργάνωση Σέριε A). Όπως και στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες της Κάλιαρι, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, η Κάλιαρι δεν έχει κερδίσει κανέναν από τους τελευταίους 4 αγώνες ενάντια στη Μίλαν. Θα κρατήσουμε το 1 & G/G σε απόδοση 2.80.

Η πρόβλεψη του Freetips247.com

Νότιγχαμ vs Τσέλσι Over 3.5 (2.27)

Μάιντς vs Ντόρτμουντ G/G & Over 3.5 (2.27)

Γρανάδα vs Ρεάλ 2 & G/G (2.85)

Μίλαν vs Κάλιαρι 1 & G/G (2.80)

Απόδοση τετράδας: 41.12