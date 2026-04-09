Στραγγάλισαν τη 15χρονη φίλη τους μετά από τσακωμό και έβγαλαν βίντεο τον φόνο - Σκληρές εικόνες

Μεγάλο κύμα οργής έχει προκαλέσει η δολοφονία της 15χρονης Λέιλα Μονσεράτ στην πόλη Σονοΐτα της Σονόρα στο Μεξικό, μετά την ανακοίνωση των ποινών για τις δύο ανήλικες δράστιδες, υποτιθέμενες φίλες της, που την παγίδευσαν, τη σκότωσαν και κατέγραψαν το έγκλημα σε βίντεο. Οι δυο τους καταδικάστηκαν σε μόλις 2 χρόνια και 10 μήνες φυλάκισης.

Παράλληλα, το δικαστικό σύστημα ανηλίκων του Μεξικό διέταξε χρηματική αποζημίωση λίγο πάνω από 5.000 πέσος, ποσό που δεν καλύπτει ούτε τα μισά έξοδα της κηδείας της νεαρής κοπέλας.

Η Λέιλα Μονσεράτ παραπλανήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 από δύο φίλες της, την Μπρίτανι Μισέλ (15 ετών) και τη Μονσεράτ (13 ετών), οι οποίες την οδήγησαν με ψεύτικη πρόφαση σε ένα σπίτι στο αγρόκτημα Ελ Ντεσιέρτο, στον δήμο Χενεράλ Πλουτάρκο Ελίας Κάγες. Οι δύο κοπέλες είχαν σταματήσει να της μιλούν μετά από έναν καβγά λίγες ημέρες νωρίτερα. Η μητέρα του θύματος, Καρμέν Ανχελίκα Μπεθέρα, δήλωσε ότι η κόρη της δεχόταν κοροϊδίες και παρενοχλήσεις για το χρώμα του δέρματός της, καθώς και μηνύματα εκφοβισμού από τις δύο ανήλικες.

Τη νύχτα του εγκλήματος, έδεσαν τη Λέιλα σε μια καρέκλα, της έδεσαν τα μάτια και τη στραγγάλισαν, ενώ μία από τις δράστιδες κατέγραφε ολόκληρη τη σκηνή με το κινητό της. Το βίντεο, το οποίο αργότερα κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έφτασε στη μητέρα της και αποτέλεσε κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο.

INDIGNACIÓN EN SONORA:



Leyla Monserrat, de 15 años, fue asesinada por dos adolescentes en Sonoyta. El crimen fue grabado y confesaron que fue por "envidia".



Las sentencias (2 años de internamiento y libertad asistida) y la indemnización de $5,657 pesos han causado furia. 🧵👇… pic.twitter.com/LfO3TGTciX — News Day Mundo (@NewsDayMundo) April 6, 2026

«Το αποδεικτικό υλικό είναι ένα ξεκάθαρο βίντεο όπου φαίνεται να αφαιρούν τη ζωή της κόρης μου. Κατέγραψαν τα πάντα, παραμόρφωσαν το σώμα της, της έριξαν ασβέστη και την έθαψαν», δήλωσε η μητέρα στα μέσα ενημέρωσης.

Μετά τη δολοφονία, οι δράστιδες προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους θάβοντας το σώμα της Λέιλα Μονσεράτ στην αυλή του σπιτιού της μίας από αυτές. Το πτώμα εντοπίστηκε μία εβδομάδα αργότερα, σε κατάσταση που επέβαλε σφραγισμένο φέρετρο, στερώντας από τη μητέρα τη δυνατότητα να αποχαιρετήσει το παιδί της. Αιτία θανάτου αναγνωρίστηκε η ασφυξία.