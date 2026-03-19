Στρατηγική συνεργασία CrediaBank με ΕΛΜΕΠΑ για τον αγροτικό και τουριστικό τομέα

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και η CrediaBank, στο πλαίσιο της στρατηγικής της τράπεζας για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα στην Κρήτη.

Η συμφωνία στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών δράσεων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η καινοτομία και η κοινωνική προσφορά, καθώς και στη δημιουργική ανταλλαγή γνώσης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς.

Η CrediaBank, η οποία έχει ήδη παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε πεδία όπως η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, οι ενεργειακές υποδομές, τα θερμοκήπια, ο εξοπλισμός και τα φωτοβολταϊκά.

Μέσω της συνεργασίας με το πανεπιστημιακό ίδρυμα, επιδιώκεται η ενίσχυση τόσο της αγροτικής όσο και της τουριστικής επιχειρηματικότητας στο νησί.

Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας

Το Μνημόνιο καθορίζει συγκεκριμένους πυλώνες δράσης:

Αγροτεχνολογία, Τρόφιμα και Βιοεπιστήμες: Συνεργασίες με το Τμήμα Γεωπονίας σε τομείς όπως βιώσιμη γεωργία, τεχνολογία τροφίμων και διατροφή, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στην παραγωγή.

Διοίκηση, Οικονομία και Τουρισμός: Κοινές δράσεις με τμήματα διοίκησης και οικονομίας για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τουριστικής ανάπτυξης.

Τεχνολογία και Μηχανική: Αξιοποίηση πολυτεχνικών τμημάτων για έρευνα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνα συστήματα, αυτοματισμούς και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Δια βίου μάθηση: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σύγχρονες δεξιότητες, ψηφιακά εργαλεία και εξειδίκευση στον τουρισμό, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης του ΕΛΜΕΠΑ.

Ηλιάδης: Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών»

Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής & Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank, Στυλιανός Ηλιάδης, υπογράμμισε ότι η συνεργασία ενισχύει τον διάλογο γνώσης μεταξύ τραπεζικού και ακαδημαϊκού χώρου, με στόχο τη στήριξη της αγροδιατροφής και του τουρισμού στην Κρήτη και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. «Με τη συνεργασία μας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ενισχύουμε τον δημιουργικό διάλογο γνώσης μεταξύ της τράπεζας και της πανεπιστημιακής κοινότητας με στόχο την αριστεία. Αξιοποιούμε τα εργαλεία χρηματοδότησης για τη στήριξη του αγροαδιατροφικού και τουριστικού τομέα στην Κρήτη, τη ναυαρχίδα της CrediaBank, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Νικόλαος Κατσαράκης, τόνισε ότι το πανεπιστήμιο επενδύει σε συνεργασίες με ουσιαστικό αντίκτυπο, επιδιώκοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς όπως η αγροδιατροφή, η ενέργεια, η κυκλική οικονομία και ο τουρισμός.

Παράλληλα, το Μνημόνιο θέτει τις βάσεις για τη συμμετοχή της CrediaBank σε κοινές δράσεις με το πανεπιστήμιο και άλλους φορείς, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, ενισχύοντας περαιτέρω τη διασύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας.