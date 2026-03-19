Allwyn: Αύξηση κερδών και ψηφιακό «άλμα» το 2025

Τα προκαταρκτικά μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο τριών και δώδεκα μηνών που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε η Allwyn International AG:

- Καθαρά Έσοδα 4.112 εκατ. ευρώ για το FY 2025, +4% σε ετήσια βάση

- Προσαρμοσμένο EBITDA 1.584 εκατ. ευρώ +4% σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μη επαναλαμβανόμενων επιδράσεων

Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, μετά τη λήξη της χρήσης, ολοκληρώθηκε η απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην PrizePicks, τον κορυφαίο πάροχο daily fantasy sports στις ΗΠΑ. Η προγραμματισμένη συνένωση με τον ΟΠΑΠ αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτό τον μήνα, με αποτέλεσμα η Allwyn να καταστεί εισηγμένη εταιρεία.

Ο Ρόμπερτ Χβάταλ, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε καθοριστική χρονιά για την Allwyn. Συνεχίσαμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας σε όλους τους άξονες, επιτυγχάνοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και συμφωνώντας σε δύο μετασχηματιστικές συναλλαγές — ενισχύοντας τη θέση μας για βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ένα συναρπαστικό μέλλον ως εισηγμένη εταιρεία.

Ήταν ακόμη ένα έτος οργανικής αύξησης εσόδων και κερδών. Τα Καθαρά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, παρά την πολύ ισχυρή επίδοση του προηγούμενου έτους. Η δυναμική αυτή οφείλεται στη συνεχιζόμενη πρόοδο στον ψηφιακό τομέα, με τα Online Net Gaming Revenue να αυξάνονται κατά 11% σε ετήσια βάση, καθώς και στη δέσμευση των ομάδων μας για τη συνεχή παροχή μιας εξαιρετικής πρότασης αξίας προς τον πελάτη σε όλα τα κανάλια και προϊόντα. Επιτύχαμε επίσης αύξηση κερδοφορίας σε όλες τις δραστηριότητές μας, με εξαίρεση την επίδραση του νέου μηχανισμού κινήτρων και κερδοφορίας στο UK National Lottery.

Οι δύο εμβληματικές συναλλαγές που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους επιταχύνουν σημαντικά τη στρατηγική ανάπτυξής μας και ενισχύουν περαιτέρω τη θέση μας ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των λοταριών και της ψυχαγωγίας gaming.

Η είσοδος στην πρώτη πλατφόρμα αθλητικής ψυχαγωγίας

Τον Σεπτέμβριο, συμφωνήσαμε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην PrizePicks, τον κορυφαίο πάροχο daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώσαμε την εξαγορά τον Ιανουάριο 2026, σηματοδοτώντας την είσοδό μας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά online sports entertainment των ΗΠΑ.

Η PrizePicks ήταν η πρώτη πλατφόρμα αθλητικής ψυχαγωγίας που έλαβε εγγραφή στην National Futures Association, επιτρέποντας την έναρξη της προσφοράς prediction markets — εντός της βασικής εφαρμογής της — τον Νοέμβριο.

Για πρώτη φορά, οι πελάτες μπορούν να εκφράσουν άποψη για την έκβαση μεμονωμένων αγώνων — ένα από τα πλέον ζητούμενα χαρακτηριστικά. Με μια μεγάλη και ιδιαίτερα ενεργή πελατειακή βάση, μια ομάδα με βαθιά κατανόηση της δημιουργίας ελκυστικής πρότασης και τη δυνατότητα προσθήκης νέων συμπληρωματικών χαρακτηριστικών, η PrizePicks είναι σε ισχυρή θέση να αξιοποιήσει την ευκαιρία των prediction markets.

Η «χρυσή» συνένωση Allwyn- ΟΠΑΠ

Τον Οκτώβριο ανακοινώσαμε τη σχεδιαζόμενη συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο πάροχο λοταριών και gaming παγκοσμίως. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα στη μακροχρόνια συνεργασία μας με τους μετόχους του ΟΠΑΠ στους οποίους έχουμε προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις για περισσότερα από 10 χρόνια.

Η συνένωση θα προσφέρει στους επενδυτές μια διαφοροποιημένη επενδυτική πρόταση — με ηγετικές θέσεις σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, υψηλό βαθμό διαφοροποίησης και ιδιόκτητη τεχνολογία και περιεχόμενο, υποστηρίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη και σημαντικές ταμειακές αποδόσεις.

Ανανεώσαμε επίσης την άδεια λειτουργίας του ιταλικού Lotto μέσω της LottoItalia και ανακηρυχθήκαμε προτιμητέος ανάδοχος για την ανανέωση της σύμβασης για το Ξυστό στην Ελλάδα.

Το 2025 αποτέλεσε επίσης έτος κατά το οποίο λανσάραμε τη νέα παγκόσμια στρατηγική brand, συνοδευόμενη από συνεργασίες υψηλού προφίλ με τη Formula 1 και τη McLaren Formula 1 Team, ενισχύοντας σημαντικά την αναγνωρισιμότητα της Allwyn διεθνώς και προετοιμάζοντας την εισαγωγή του brand σε Τσεχία και Ελλάδα στις αρχές του 2026. Θεωρούμε τη στρατηγική ενιαίου brand ως βασικό παράγοντα διαφοροποίησης και επιτυχίας μακροπρόθεσμα.

Τα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν το έτος ενισχύουν περαιτέρω την πλατφόρμα μας και μας τοποθετούν ισχυρά για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας ως εισηγμένη εταιρεία».