Στριπ - Γουίντουρ: Συνάντηση κορυφής στο εξώφυλλο της Vogue - Η μόδα, η υποκριτική και τα εγγόνια τους

Για τις γυναίκες στις ταινίες και τους σπουδαίους ρόλους που έχουν παίξει, για τη μόδα, την εξουσία και για το πολυσυζητημένο «Devil Wears Prada 2» μίλησαν η Μέριλ Στριπ και η Άννα Γουίντουρ που συναντήθηκαν, αντάλλαξαν απόψεις και φωτογραφήθηκαν για το εξώφυλλο της Vogue.

«Όταν άκουσα τις φήμες ότι μια νέα ταινία μπορεί να γυριζόταν, τηλεφώνησα στη Μέριλ για να τη ρωτήσω αν ήταν αλήθεια. Ήξερα ότι θα μου το έλεγε αν όλα θα πήγαιναν καλά. Δεν είχε διαβάσει ακόμα το σενάριο, οπότε είπε ότι θα μου ξανατηλεφωνούσε. Και αυτό έκανε. Διάβασε το σενάριο. Μου ξανατηλεφώνησε και μου είπε: «Άννα, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά». Μου είπε πολύ λίγα για το τι συμβαίνει στην ταινία, αλλά την εμπιστεύτηκα ανεπιφύλακτα» εξηγεί η δημοσιογράφος.



Και συνεχίζει: «Είναι μεγάλη τιμή να με υποδύεται η Μέριλ, όσο μακριά κι αν είναι η Μιράντα από εμένα. Ποιος δεν θα πίστευε ότι αυτό δεν ήταν το πιο εξαιρετικό δώρο; Μου αρέσει η ηλικία μου. Νιώθω τόσο ζωντανή, ενθουσιασμένη και συνειδητή όσο ποτέ και μου αρέσει να μαθαίνω από τα παιδιά μου και από όλες τις ομάδες μου σε όλο τον κόσμο. Είναι πάντα συναρπαστικό. Και νομίζω ότι με την εμπειρία, έχεις μια αίσθηση ισορροπίας και ξέρεις ότι η ζωή δεν είναι τέλεια και ότι τα πράγματα θα πάνε στραβά και απλά θα δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Αλλά αν δεν λειτουργήσει, πρέπει να προχωρήσεις. Νιώθω ότι η ηλικία είναι στην πραγματικότητα ένα πλεονέκτημα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευυξης ρωτούν την Μέριλ Στριπ «πώς εξισορροπείται το επάγγελμα με το να είσαι γιαγιά»; Και εκείνη απαντά: «Απλώς αρπάζεις δευτερόλεπτα, ό,τι μπορείς από το καθένα, γνωρίζοντας πόσο φευγαλέα είναι όλα και πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Το βρίσκω θεϊκό. Έχω έξι εγγόνια, έξι κάτω των έξι. Είναι έξι, πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός έτους. Ελπίζω να μην τελειώσαμε, αλλά θα δούμε. Δεν μπορώ καν να μιλήσω για το πόσο σημαντικό είναι για μένα που τα παιδιά μου, μού αφιερώνουν τόσο χρόνο όσο αφιερώνουν με τα παιδιά τους».

Μιλώντας για το ίδιο θέμα η Άννα Γουίντουρ εξηγεί: «Δεν έχω τόσα πολλά εγγόνια όσα η Μέριλ. Έχω μόνο τέσσερα και έχω τέσσερα θετά εγγόνια που μεγάλωσαν γύρω μας. Το να είσαι μητέρα όταν έχεις τις δουλειές που έχουμε εμείς - σημαίνει ότι πρέπει να βρίσκεις χρόνο. Αδιάκοπα πήγαινα στους αγώνες τους και εμφανιζόμουν στις συναντήσεις γονέων-δασκάλων και ήμουν παρούσα όταν ήταν κάτι σημαντικό. Ένιωθα ότι η Vogue μπορούσε πάντα να περιμένει και ότι είναι εντάξει να είσαι μια πολυάσχολη μητέρα.

Έχουμε ένα οικογενειακό συγκρότημα στο Λονγκ Άιλαντ και προσπαθώ να το κάνω κέντρο για όλους μας, που είμαστε διασκορπισμένοι σε όλον τον κόσμο. Μας αρέσει να γιορτάζουμε γενέθλια και γάμους. Οι παραδόσεις είναι σημαντικές - είμαστε Αγγλίδες, οπότε παίζουμε συνεχώς παιχνίδια και διοργανώνουμε αμέτρητα τουρνουά τένις- και προσπαθούμε να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον στα καλά και στα άσχημα. Προσπαθώ να ενσταλάξω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου ότι η οικογένεια είναι αυτή που μετράει και η οικογένεια θα σου δώσει αγάπη και υποστήριξη. Αν το έχεις αυτό, όλα τα άλλα θα πάνε καλά».