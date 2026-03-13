«The Devil Wears Prada»: Νέο τρέιλερ και η επίσημη αφίσα της μεγάλης επιστροφής της Μέριλ Στριπ

Η αντίστροφη μέτρηση για το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «The Devil Wears Prada» έχει ξεκινήσει. Η 20th Century Studios έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ και την επίσημη αφίσα της μεγάλης επιστροφής των Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι στους διάσημους ρόλους των Miranda, Andy, Emily και Nigel αντίστοιχα.

«Συνήλθε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και με το «εμείς», εννοώ εσένα», λέει η θρυλική Miranda Priestly (Στριπ) στο ξεκίνημα του τρέιλερ καθώς εισβάλλει στο σπίτι της εμβρόντητης Andrea Sachs (Χάθαγουεϊ). Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την ταινία-φαινόμενο του 2006 οι πρωταγωνιστές επιστρέφουν στους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα γραφεία του περιοδικού «Runway».

Σύμφωνα με το Variety, η πλοκή εστιάζει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εμβληματική αρχισυντάκτρια Miranda Priestly εν μέσω της κρίσης που πλήττει τον περιοδικό Τύπο. Το επίκεντρο της σύγκρουσης μετατοπίζεται στη σχέση της με τον χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ. Η άλλοτε βοηθός της επιστρέφει ως ισχυρό στέλεχος σε όμιλο ειδών πολυτελείας, έχοντας υπό τον έλεγχό της τα διαφημιστικά κονδύλια από τα οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα του «Runway».

Το καστ εμπλουτίστηκε με λαμπερά ονόματα όπως οι Κένεθ Μπράνα, Σιμόν Άσλεϊ, Λούσι Λιου, Μπι Τζέι Νόβακ, Τζάστιν Θερού, Πάτρικ Μπράμαλ, Lady Gaga και Πολίν Σαλαμέ, σύμφωνα με το FirstShowing. Συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί του Μπρόντγουεϊ, Έλεν Τζ. Σεν και Κόνραντ Ρικάμορα, μαζί με τον κωμικό Κάλεμπ Χίρον.

Επιπλέον, η Τρέισι Τομς και ο Τίμπορ Φέλντμαν επιστρέφουν στους ρόλους των Lily και Irv από την πρώτη ταινία, όπως και ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Φράνκελ μαζί με την Αλίν Μπρος Μακένα που υπογράφει ξανά το σενάριο. Το πολυαναμενόμενο «The Devil Wears Prada 2», σε παραγωγή των Γουέντι Φίνερμαν και Κάρεν Ρόζενφελτ, αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Απριλίου.